路口窄大車難轉 汐止橫科、北勢街口要拓寬

在汐止橫科地區居住人口多，每天進出的人車不少，不過，在橫科路要右轉北勢街的路口太窄，造成大車轉彎卡卡，有時候轉不過去，還要倒車再轉，險象環生，所以，昨(20)日新北市議員張錦豪會勘，希望路口能夠拓寬。

橫科里長詹清山表示，在橫科路跟北勢街口，每次橫科路的車子右轉的話太狹窄，小車還好，但是大車一次都轉不過去，經常都要倒車兩三次才轉進北勢街，也因此車禍頻傳，因為大車要轉倒車時，如果晚上比較暗，小車或是騎機車沒看到，就會從後面撞上去，所以，今天會勘就希望右轉的轉角能夠寬一點，讓大車能順利通過。

新北市議員張錦豪指出，有民眾在橫科路右轉北勢街因為右轉角度不好轉，希望能夠改善，所以，今天請市府養工處人員現場會勘，討論後決定，在11月底前，將右側的護欄內縮，修順轉彎半徑，包括相關的反光警示都會加強，讓行車更順暢。