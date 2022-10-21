快訊

直擊伯爵山莊慘況！受災戶家中仍泡水 重建家園得花數個月

金鐘57／金鐘獎得獎名單 「寶島神很大」奪生活風格節目獎（持續更新）

金鐘57／AKIRA氣勢全開！正名「第一代姐夫」與具俊曄別苗頭

汐止聯盟辦泡泡派對 週六邀親子一起同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止在地臉書社團「汐止聯盟」將在本週六(22)日，在汐止礦坑小公園舉辦親子泡泡派對活動。圖／觀天下有線電視提供
汐止在地臉書社團「汐止聯盟」將在本週六(22)日，在汐止礦坑小公園舉辦親子泡泡派對活動。圖／觀天下有線電視提供

汐止在地臉書社團「汐止聯盟」為了讓更多人知道，也促進親子間的交流，將在本週六(22)日，在汐止礦坑小公園舉辦親子泡泡派對活動，除有精彩的泡泡達人秀，還有珍珠奶茶DIY，也熱情邀請爸爸媽媽帶著小朋友一起同樂。

汐止聯盟版主劉俊男表示，為了促進汐止親子活動，這次「汐止聯盟」將於10/22日早上十點在汐止火車站旁的礦坑小公園，舉辦親子泡泡派對，邀請泡泡奇蹟團隊到汐止和大小朋友一起同樂，不僅有泡泡達人秀，還提供小朋友最愛的珍珠奶茶，可以自己動手DIY。前一百名報名成功的，都有準備限量小禮物，現場還有五十個名額。

「汐止聯盟」舉辦親子泡泡派對活動，受到熱烈響應，前一百個名額送小禮物，報名很快額滿，有媽媽說，小朋友很愛玩泡泡活動，所以，一得知很快報名參加，自己家還有姊姊家都有報名。

劉俊男說，沒有搶到前一百名也沒有關係，也很歡迎大小朋友到現場一起玩，看泡泡達人秀，另外，也有小朋友也很喜歡的珍奶DIY活動，10/22日星期六歡迎大家一起來玩。

汐止 親子 珍珠奶茶

延伸閱讀

侯友宜赴汐止伯爵山莊盯災後復原 居民喊改建遷電塔

汐止翠湖溪流淤積水漫路面 挖通水路清淤

影／汐止工建路路基下陷30平方公尺 待開挖確認原因

臉書汐止社團辦泡泡派對線上報名額滿 現場開放50人參加

相關新聞

獨／直擊伯爵山莊慘況！受災戶家中仍泡水 重建家園得花數個月

新北市汐止伯爵山莊日前因受尼莎颱風外圍環流的大雨影響，土石流滑落壓毀民宅，受災戶屋主帶我們重回屋內還原當時慘況，林姓屋主...

侯友宜赴汐止伯爵山莊盯災後復原 居民喊改建遷電塔

新北市汐止因尼莎颱風造成伯爵山莊3巷、6巷及汐萬路227巷，大雨沖刷台電超高壓電塔邊坡土石沖入民宅等災情，市長侯友宜今天...

號次抽籤／117位北市議員候選人抽籤 全選區號次出爐

九合一大選年底登場，台北市選委會今天舉行議員候選人抽籤，按照選區及登記參選順序依序抽籤，共117人抽籤。

北市幫派街頭血拚 國民黨議會黨團批：掃黑績效亮紅燈

台北市萬華區19日晚上發生幫派糾紛引發重大槍擊案，造成1死4傷，警方跟槍手對峙1個多小時，導致一名員警中彈受傷。台北市議...

黃明昭宣示肅槍無期限 侯友宜：立法、查緝面都要鼓勵警察

台北市萬華區19日晚間，因萬國幫內部問題爆發重大槍擊案件，警政署長黃明昭指示中央、地方警察局成立掃黑專責隊，宣示掃黑、肅...

舊衣年收7.6萬公噸 新北23日回收10件送好禮

為鼓勵民眾響應舊衣回收並傳遞正確回收觀念，新北市環保局首次與遠東百貨板橋中山店合作，於10月23日辦理舊衣回收快閃活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。