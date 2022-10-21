汐止聯盟辦泡泡派對 週六邀親子一起同樂

汐止在地臉書社團「汐止聯盟」為了讓更多人知道，也促進親子間的交流，將在本週六(22)日，在汐止礦坑小公園舉辦親子泡泡派對活動，除有精彩的泡泡達人秀，還有珍珠奶茶DIY，也熱情邀請爸爸媽媽帶著小朋友一起同樂。

汐止聯盟版主劉俊男表示，為了促進汐止親子活動，這次「汐止聯盟」將於10/22日早上十點在汐止火車站旁的礦坑小公園，舉辦親子泡泡派對，邀請泡泡奇蹟團隊到汐止和大小朋友一起同樂，不僅有泡泡達人秀，還提供小朋友最愛的珍珠奶茶，可以自己動手DIY。前一百名報名成功的，都有準備限量小禮物，現場還有五十個名額。

「汐止聯盟」舉辦親子泡泡派對活動，受到熱烈響應，前一百個名額送小禮物，報名很快額滿，有媽媽說，小朋友很愛玩泡泡活動，所以，一得知很快報名參加，自己家還有姊姊家都有報名。

劉俊男說，沒有搶到前一百名也沒有關係，也很歡迎大小朋友到現場一起玩，看泡泡達人秀，另外，也有小朋友也很喜歡的珍奶DIY活動，10/22日星期六歡迎大家一起來玩。