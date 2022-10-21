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汐止里長選舉號次抽籤 60位選將抽號碼好熱鬧

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉行里長選舉號次抽籤，有候選人號召10位志工拼聲勢，現場好熱鬧。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉行里長選舉號次抽籤，有候選人號召10位志工拼聲勢，現場好熱鬧。圖／觀天下有線電視提供

年底的選務作業，汐止區公所今(21)日舉行里長選舉號次抽籤，這次50個里，除了23個里同額競選，其餘的27個里，60位候選人必須抽籤決定號碼，有人單槍匹馬上陣，也有候選人號召10位志工拼聲勢，現場好熱鬧。

北山里長林徵熊表示，今天來抽籤，服務團隊有十幾位代表陪同一起來加油打氣，今天很高興抽到2號，擔任里長三屆以來，從來沒有抽到過2號，這也是幸運號碼，讓自己這次能高票當選，加油。

不管抽到什麼號碼，都吉利，汐止區這次有23位同額競選，厚德里長陳有諒雖然也是其中一位，不用到場抽號次，不過，身為里長聯誼會會長，也一早到現場為里長同仁們加油打氣，值得一提的是，江北里長謝祚敏特別盛裝出席，穿西裝打領帶，慎重看待抽籤，抽號次討個好彩頭。

江北里長謝祚敏說，平常都是穿好勞動好服務的衣服，今天抽籤覺得特別隆重，所以，將陳年放在櫃子裡的西裝拿出來穿，表示重視還有隆重，這次抽到一號，象徵始終如一的精神，繼續為鄉親服務打拼。

汐止區副區長林明玲指出，汐止區第四屆里長候選人號次抽籤，汐止區共有50個里，23位同額競選，需要抽籤的有27個里，總共有60位的候選人，今天抽籤作業非常順利完成。

汐止 新北市選舉 2022大選

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