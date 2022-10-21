侯友宜赴汐止伯爵山莊盯災後復原 居民喊改建遷電塔

新北市汐止因尼莎颱風造成伯爵山莊3巷、6巷及汐萬路227巷，大雨沖刷台電超高壓電塔邊坡土石沖入民宅等災情，市長侯友宜今天下午再到現場了解復原進度，現場居民喊要求台電遷電塔，並指房子已30多年，請市府協助改建。侯友宜說，先解決復建，遷移的問題會再和台電溝通。

侯友宜再度趕往汐止視察復原進度，目前已恢復全區供水、供電、供氣及3巷、6巷坡地已完成帆布覆蓋、周遭環境清整及全區側溝清理，且住戶除2戶6人持續安置外，其餘均已返家。

另由市府工務局協調轄內土木技師公會派員協助42戶社區民眾進行房屋健檢作業，並確定住戶房屋結構並無立即危害情形；至於住戶災損部分，也由區公所完成9戶災損調查，後續將協調水保義務人釐清權責及補賠償事宜。

現場居民反映，當天有鵝卵石隨著大批土石沖進家，要求查明來源，還有居民喊要求台電遷電塔，也有居民指房子已30多年，請市府協助改建。

市議員白珮茹說，台電的邊坡不時掉土石，今次很嚴重，但沒有連絡窗口，緊急災害發生不知找誰對口，居民十分困擾。侯友宜要求台電要有一個緊急連絡窗口，緊急應變；至於電塔遷移的問題，他會再和台電溝通，目前先解決災害的復原和復建工作。

周六至周日將有新一波降雨機率，侯友宜指示市府各本府與台電公司持續派員留守及監看電塔周邊護坡及導水狀況確保安全，並提醒市民注意此波東北季風資訊。

消防局表示，有關防災相關資訊，如氣象資訊、交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導及活動異動及等，可至「新北市防災宣導互動網-災時專區」查詢。