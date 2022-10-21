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汐止伯爵山莊災後復原 觀天下有線修復線路

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區伯爵山莊山坡地坍方，觀天下有線電視也進場修復線路，提供有線電視跟寬頻的服務。圖／觀天下有線電視提供
汐止區伯爵山莊山坡地坍方，觀天下有線電視也進場修復線路，提供有線電視跟寬頻的服務。圖／觀天下有線電視提供

汐止區伯爵山莊發生山坡地坍方，共疏散了58戶145人，收容安置人數剩2戶6人，今(21)日上午有許多民眾陸續返回家園進行清理工作，觀天下有線電視也進場修復線路，提供有線電視跟寬頻的服務。

新北市政府消防局第六救災救護大隊組長陳繹翔表示，目前災後復原的進度已經告一個段落，包括3巷跟6巷的排水設施已經施做完成，會影響住戶的樹木部分，目前也已經都清除完畢，住戶家裡面的一些泥沙也都清除完成。

伯爵社區的山坡地坍方，也讓觀天下有線電視的線路損壞，許多民眾沒有電視和網路可以使用，所以今天上午觀天下有線電視也到場進行線路的緊急搶通作業，要在最快的時間內恢復電視和網路訊號。

觀天下有線電視經理陳文龍表示，伯爵社區發生的嚴重土石崩落意外，不僅影響到社區的居民，也把觀天下有線電視的線路給壓壞了，這段時間新北市政府很積極的處理善後工作，今天公司獲准進場搶修線路，希望可以儘快恢復線路，提供有線電視跟寬頻的服務。

汐止 尼莎颱風 災後 災損

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