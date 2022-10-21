黃明昭宣示肅槍無期限 侯友宜：立法、查緝面都要鼓勵警察

台北市萬華區19日晚間，因萬國幫內部問題爆發重大槍擊案件，警政署長黃明昭指示中央、地方警察局成立掃黑專責隊，宣示掃黑、肅槍無期限。新北市長侯友宜今天上YT《趙少康觀點》節目接受專訪，侯友宜表示，不論立法或是查緝面，都要鼓勵警察，查到就要適度獎勵。

節目主持人趙少康提問，黑槍最近又起來，警政署要肅槍，詢問侯友宜的看法。侯友宜說，台灣的改造手槍，槍管通一通就可以用，很多自製手槍，除了要杜絕於海外走私，國內的改造手槍，很多都玩具槍改造，或是用組合性的就可以拼湊。

侯友宜說，其實對這部分管制要更嚴，量刑不要太放縱，只要殺傷力到一定程度，不要因為是改造手槍跟自製手槍不一樣，不論是立法面或是查緝面也好，鼓勵警察不論是查到自製手槍還是改造手槍，獎勵要一樣，都是第一線兄弟在打仗，長官就是指揮調度，既然在冒生命危險查到手槍，查到怎樣的手槍就給予適度鼓勵。

另外，侯友宜也說，會持有這些手槍的人大部分是哪些人，要做好佈線、跟監、了解管道，哪些有製造過的經驗，正常的孩子不會弄這些東西，這個在整個槍界治安人口上要做好完整的準備，越改造年齡越小也不好，威脅性越大，年齡越小穩定性越不夠，一言不合就開槍。

侯友宜指出，現在錄影監視系統發達也比較容易抓到，這如果是有源頭走私的自製手槍要追起來，改造手槍從哪裡買到，如果是改造的店，可能是合法進口，那這些問題經濟部要去想，這些玩具手槍都是被改造用，現在是合法進口，要不要重新思考更嚴格管制。

侯友宜也說，吸毒犯出來要戒毒很難，還是接觸同樣的交友圈，警方對吸毒人口掌握都很清楚，察覺不是問題，是要預防，還是要守住，除了黑槍掃毒外，現在集中在詐騙，經濟不好大家都在騙，但不要忘了，毒品毒害下一代，毒品又是暴利，掌握資源做奇奇怪怪的行業，又是一個問題的存在。

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