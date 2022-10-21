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舊衣年收7.6萬公噸 新北23日回收10件送好禮

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾可攜帶家中舊衣如皮衣皮褲T恤上衣等外出衣服，至活動現場響應舊衣回收活動。圖／新北市環保局提供
民眾可攜帶家中舊衣如皮衣皮褲T恤上衣等外出衣服，至活動現場響應舊衣回收活動。圖／新北市環保局提供

為鼓勵民眾響應舊衣回收並傳遞正確回收觀念，新北市環保局首次與遠東百貨板橋中山店合作，於10月23日辦理舊衣回收快閃活動，鼓勵民眾攜帶家中具有回收價值的舊衣至活動現場回收，攜帶10件舊衣即可兌換限量精美好禮。

快時尚風潮影響，全國舊衣回收量年年攀高，去年全國回收7.6萬公噸舊衣，新北市透過清潔隊與轄內舊衣收集再利用設施共回收了5918公噸，新北市環保局舉辦舊衣回收，於10月23日上午11點至下午5點在板橋遠東百貨板橋中山店1樓大門。

民眾只要於活動當日攜帶10件家中舊衣，如皮衣、皮褲、T恤、上衣等外出衣服，即可限量兌換環保洗手乳，另活動現場安排互動宣導小遊戲，完成遊戲亦可獲得精美好禮，數量有限換完為止。

在當日活動結束後，舊衣回收箱仍會於1樓服務台放置至10月28日，期限內皆可將舊衣拿至活動地點回收。活動回收的舊衣，會交由有身心障礙者就業的社福團體進行二次處理後，在二手拍賣、跳蚤市場活動售出，或提供給需要的人使用，讓資源能夠永續循環。

環保局補充，行政院環保署設置全國不用品藏寶地圖 ，匯集全台各縣市逾1,500家舊衣回收及維修站點資料，可查詢回收的二手物品類別，包括玩具、書籍、電器、舊衣、家具、3C用品與其他等7大類別。

全國不用品藏寶地圖網站：https://recycle.epa.gov.tw/utmap/MapQry

新北環保局與板橋小遠百合作於10月23日辦理舊衣回收活動，攜帶10件舊衣即可兌換限量禮。圖／新北市環保局提供
新北環保局與板橋小遠百合作於10月23日辦理舊衣回收活動，攜帶10件舊衣即可兌換限量禮。圖／新北市環保局提供

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