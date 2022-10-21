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八里國小出現天坑卻未修復 議員促箱涵全面健檢並儘速修繕

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩日前接獲家長反映，在八里國小校園內、司令台旁今年上半年突有塌陷成一大天坑，但經過近半年未有修復動作。圖／鄭宇恩服務處提供
新北市議員鄭宇恩日前接獲家長反映，在八里國小校園內、司令台旁今年上半年突有塌陷成一大天坑，但經過近半年未有修復動作。圖／鄭宇恩服務處提供

新北市議員鄭宇恩日前接獲家長反映，在八里國小校園內、司令台旁今年上半年突有塌陷成一大天坑，但經過近半年未有修復動作，雖然有施工圍籬圍住，但家長仍擔心連日豪雨會再有坍方，遂向服務處陳情。新北市教育局表示，已經核定相關經費，工程設計完成後就會馬上發包。

今年5月26日連日陰雨，八里國小司令台旁一聲轟隆巨響，驚現一個大天坑，所幸當時學校無人上課。在八里區公所協助下，將天坑及周遭先以施工圍籬圍起，並即時展開臨時補強工程。

據了解，早期片仔溝大排水路穿越八里國小校區，一路沿著校舍邊緣、行經校園中綠地及操場等，隨著校舍擴建，包含司令台及操場都是蓋在大排上方，這次塌陷的天坑，就落在司令台旁。

但有家長發現，從今年五月事發至今，坍塌的工區除了施工圍籬以外，不見改善動靜，更擔心近日陰雨會導致更多坍塌，孩童在校園活動中產生危險。鄭宇恩服務團隊昨天前往八里國小實地勘察，現場用圍籬圍起，也可見箱涵頂板確實受到時間及一旁樹根侵蝕，確有剝落、鏽蝕的情況。

鄭宇恩表示，除了沉陷部分的修繕，更重要的是行經校園下方全段的巡檢及加固，避免校園再有其他區塊再出現陷落，造成危險。在設計監造公司完成全面健檢之後，也需要教育局競速核撥足額經費，讓學校能盡速展開施工。

教育局表示，接獲八里國小通報後，立即指示先用警示標誌圍起來，並派員即刻前往會勘，實地了解學校現場狀況及相關安全處置措施、需求。另於6月2日邀集水利局、八里區公所共同會勘，於15日研商修復會議。

教育局表示，公所已先將塌陷區破碎水泥塊進行清理，並針對全區溝渠檢查，針對高風險區段先支撐固定。另外已在7月14日核定補助學校修復計畫的委託規劃設計費，學校已洽詢水利專家意見，針對工程細節設計中，完成後會立即發包修復。

鄭宇恩服務團隊昨天前往八里國小實地勘察，現場用圍籬圍起，也可見箱涵頂板確實受到時間及一旁樹根侵蝕，確有剝落、鏽蝕的情況。圖／鄭宇恩服務處提供
鄭宇恩服務團隊昨天前往八里國小實地勘察，現場用圍籬圍起，也可見箱涵頂板確實受到時間及一旁樹根侵蝕，確有剝落、鏽蝕的情況。圖／鄭宇恩服務處提供

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