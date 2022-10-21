號次抽籤／新北議員八選區號次出爐 彭一書1號衝第一、卓冠廷17號喊一起贏
新北市選委會今上午進行候選人抽籤，新北議員第八選區共17人參選今號次出爐，綠營候選人彭一書抽到象徵第一的1號，綠營卓冠廷則抽到一起贏的17號。彭一書表示，今天抽中1號，為市民衝第一，期盼11月26日拚進議會。
新北第8選區議員候選人今號次出爐，分別為1號綠營彭一書、2號藍營江怡臻、3號藍營黃永昌、4號勞動黨王正、5號民眾黨張昭隆、6號藍營洪佳君、7號無黨蘇泓欽、8號綠營曾進益、9號無黨歐金獅、10號綠營高乃芸、11號綠營廖宜琨、12號藍營呂家愷、13號無黨陳世榮、14號藍營林金結、15號綠營林銘仁、16號無黨簡元泰、17號綠營卓冠廷。
彭一書今早上，由小孩身著消防員服裝陪同前往新北市選委會抽籤選舉號次，彭一書表示，因為小孩希望成為跟爸爸一樣，可以成為保護大家的消防員，所以打扮成小小消防員陪著一起參與抽籤，而今天抽中1號，為市民衝第一，期盼11月26日能獲得廣大支持，秉持義消為民服務的精神，為土城、樹林、三峽、鶯歌提供更好、更全面的服務。
其他候選人也陸續在臉書粉專張貼號次，2號江怡臻與新北市長侯友宜相同抽到2號後表示，作夥來讚聲2號侯友宜、相挺2號江怡臻。3號黃永昌請各位市民朋友們全力支持3號議員候選人 ，請選民支持做永昌的靠山。6號洪佳君「未來也讓我們一起加油、樹鶯三土6起來。」
7號蘇泓欽表示自己跟超商小7一樣，為民服務，全年無休。10號高乃芸喊出十全十美、十分用心。11號廖宜琨口號1心1意為您服務。12號呂家愷則謝謝大家12萬分的祝福。13號陳世榮則懇請全力拉票支持，11月26日票投13號陳世榮。14號林金結則結合侯友宜2號寫出，2月14日一生一世只為新北市。15號林銘仁則寫上「議員15號！」
綠營新人卓冠廷則抽到17號，他在臉書感謝太太洪慈庸陪同一起來抽籤，太太好手氣助一臂之力抽到超棒的17號，攤開投票單只要往投票單的尾巴看卓冠廷就在那，和我們土樹三鶯的市民一起贏。
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