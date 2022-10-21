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號次抽籤／新北議員八選區號次出爐 彭一書1號衝第一、卓冠廷17號喊一起贏

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
綠營新人卓冠廷抽到17號，他在臉書感謝太太洪慈庸陪同一起來抽籤，太太好手氣助一臂之力抽到超棒的17號。圖／卓冠廷臉書翻攝
綠營新人卓冠廷抽到17號，他在臉書感謝太太洪慈庸陪同一起來抽籤，太太好手氣助一臂之力抽到超棒的17號。圖／卓冠廷臉書翻攝

新北市選委會今上午進行候選人抽籤，新北議員第八選區共17人參選今號次出爐，綠營候選人彭一書抽到象徵第一的1號，綠營卓冠廷則抽到一起贏的17號。彭一書表示，今天抽中1號，為市民衝第一，期盼11月26日拚進議會。

新北第8選區議員候選人今號次出爐，分別為1號綠營彭一書、2號藍營江怡臻、3號藍營黃永昌、4號勞動黨王正、5號民眾黨張昭隆、6號藍營洪佳君、7號無黨蘇泓欽、8號綠營曾進益、9號無黨歐金獅、10號綠營高乃芸、11號綠營廖宜琨、12號藍營呂家愷、13號無黨陳世榮、14號藍營林金結、15號綠營林銘仁、16號無黨簡元泰、17號綠營卓冠廷。

彭一書今早上，由小孩身著消防員服裝陪同前往新北市選委會抽籤選舉號次，彭一書表示，因為小孩希望成為跟爸爸一樣，可以成為保護大家的消防員，所以打扮成小小消防員陪著一起參與抽籤，而今天抽中1號，為市民衝第一，期盼11月26日能獲得廣大支持，秉持義消為民服務的精神，為土城、樹林、三峽、鶯歌提供更好、更全面的服務。

其他候選人也陸續在臉書粉專張貼號次，2號江怡臻與新北市長侯友宜相同抽到2號後表示，作夥來讚聲2號侯友宜、相挺2號江怡臻。3號黃永昌請各位市民朋友們全力支持3號議員候選人 ，請選民支持做永昌的靠山。6號洪佳君「未來也讓我們一起加油、樹鶯三土6起來。」

7號蘇泓欽表示自己跟超商小7一樣，為民服務，全年無休。10號高乃芸喊出十全十美、十分用心。11號廖宜琨口號1心1意為您服務。12號呂家愷則謝謝大家12萬分的祝福。13號陳世榮則懇請全力拉票支持，11月26日票投13號陳世榮。14號林金結則結合侯友宜2號寫出，2月14日一生一世只為新北市。15號林銘仁則寫上「議員15號！」

綠營新人卓冠廷則抽到17號，他在臉書感謝太太洪慈庸陪同一起來抽籤，太太好手氣助一臂之力抽到超棒的17號，攤開投票單只要往投票單的尾巴看卓冠廷就在那，和我們土樹三鶯的市民一起贏。

新北市選委會今上午進行候選人抽籤，新北議員第八選區共17人參選今號次出爐。圖／彭一書辦公室提供
新北市選委會今上午進行候選人抽籤，新北議員第八選區共17人參選今號次出爐。圖／彭一書辦公室提供
彭一書今早上由小孩身著消防員服裝陪同前往新北市選委會抽籤選舉號次。圖／彭一書辦公室提供
彭一書今早上由小孩身著消防員服裝陪同前往新北市選委會抽籤選舉號次。圖／彭一書辦公室提供

卓冠廷 議員 2022大選

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