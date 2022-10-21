浪犬後肢大面積皮肉分離 愛媽急送新北動物之家醫治
日前新北市中和區李姓愛媽向動保處通報，1隻結紮過的黑色流浪犬麻糬，後腳鼠蹊有大面積開放性傷口急需醫療救援，經愛媽將麻糬送至中和動物之家，歷經1個月3次手術及術後照護，大面積傷口終癒合，愛媽感謝動保處治療，也決定收編給麻糬溫暖的家。
中和區李姓愛媽平時在郊區照顧流浪犬貓，發現餵養1隻結紮過的黑色犬隻麻糬，左後腳鼠蹊有一大面積傷口，為了醫治麻糬帶至動物醫院詢問，但動物醫院回覆無法手術治療，愛媽因而轉而向中和動物之家求助。
經駐區獸醫黃繼霆檢查，發現左後腳大腿內側疑似因後腳被尖銳物割傷，而造成約12平方公分皮肉分離傷口，該傷口除缺少皮膚外，也傷及深層皮下組織，因有感染及敗血症風險，安排手術清創並分次縫合覆蓋傷口，以減少傷口面積。後續持續抗生素治療，再經過2次手術清創及縫合，大面積傷口在1個月內癒合。
新北市動保處說，在治療期間李姓愛媽常常至中和動物之家關心麻糬，愛媽與麻糬相當熟識，加上這次受傷讓愛媽相當心疼，治癒後非常感動及感謝動保處對麻糬的救命之恩，因而決定收編麻糬給牠溫暖的家。
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