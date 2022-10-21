新北129名議員候選人完成號次抽籤 喊出與數字相應口號
選戰進入倒數，新北選委會今舉行議員候選人抽籤號次，共129名議員候選人來抽籤，分兩場抽出各區號次，不少候選人喊出與數字相對應的口號，展現競選氣勢，最終民進黨有5人與民進黨新北市長候選人林佳龍同為1號，國民黨則有7人與新北市長侯友宜同為2號。
九合一選舉將在11月26日登場，今舉行候選人抽籤號次，民進黨議員候選人彭一書今由小小消防員陪同前往抽籤，抽中1號喊出為市民衝第一，拚進議會；民進黨議員鄭宇恩、陳啟能，候選人陳乃瑜、李宇翔也好手氣，皆抽到1號。
以侯家軍之姿參選的議員候選人戴湘儀、呂家愷及吳訓孝分別抽到18、12及13號；國民黨議員劉美芳、王威元身穿超人裝現身，劉抽出2號並喊投「2號新北市長侯友宜一票、劉美芳一票」。此外，國民黨議員陳偉杰、王威元、陳儀君、江怡臻，議員參選人吳國譽、黃聖超也皆抽到2號。
國民黨議員林金結則穿著義消紅色制服抽出14號，恰好與2018年選舉號次一樣，林金結說「號碼連莊，議員也會連莊，這下子所有的東西都直接拿出來用，都不用改」。國民黨議員蔡淑君抽出3號，喊出「林五泰有淑君阿姨就ok」。
另外，民眾黨前立委蔡壁如今也現身力挺，與議員候選人陳世軒兩人互動頻頻，陳則抽出8號；時代力量立委王婉諭今也陪同力挺，議員候選人彭盛韶抽出7號。
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