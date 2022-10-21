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影／2022新北歡樂耶誕城11／11開城 集結Disney+6大超人氣品牌

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影

「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，今年還規劃雙主燈區，燈區範圍也再度延伸到府中商圈，今年也結合8個局處推出12檔豐富活動。

今年新北歡樂耶誕城的光雕投影秀，由來自新加坡的光雕技術團隊打造Disney+主題3D雷射光雕投影秀。此外，今年也首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境，帶給民眾全新的體驗和視覺震撼。

除了有讓人耳目一新的光雕投影，迪士尼動畫《冰雪奇緣》中萌翻天的雪寶，將登上市民廣場地標耶誕樹，廣場以北歐雪國為主題的市集裝飾著各種耶誕元素及燈飾，搖身一變成為浪漫感滿點的「雪白之城」。走到市民廣場旁中山路及新府路口還可見到《I am Groot》裝置。

板橋車站站前廣場今年也加入銀白色主題元素，可見披覆光芒的白色小屋，如同北極星光點點的璀璨燈飾，還有免費遊樂設施，而在萬坪公園燈區有多個經典動畫，如《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等期間限定的皮克斯經典場景及角色裝置，絕對是大小朋友最愛的打卡點。

觀旅局表示，今年歡樂耶誕城將環境議題結合府中美學內涵，並融入新北AI數據轉換出獨一無二的聲光影像，在「北極熊」、「冰山」、「雪國耶誕」及「北極海」等極地場景的環繞下，不僅能感受急凍快感，更讓民眾親身體會極地生態並從中認識保護地球自然環境的重要性。

觀旅局指出，除了獨具風格的燈區，8座燈飾天橋是每年最受民眾歡迎，也是熱門打卡點，天橋將以綺麗多彩姿態同時登場。其中以《星際大戰》為設計概念，位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「原力光廊」以及縣民大道上麗寶天橋的「銀河星廊」，融入讓民眾熟悉的經典電影元素。

還有百揚大樓天橋「白雪光廊」、板橋車站天橋「極地光廊」、新站路天橋「夢幻光廊」、新府路天橋「綺麗光廊」、小遠百天橋「寶石光廊」，以及府中遊龍天橋「星願光廊」等充滿耶誕冬夜氣氛的超美廊道，成為耶誕打卡聖地。

新北市交通局呼籲，參加歡樂耶誕城請利用大眾運輸前往，民眾可搭高鐵、台鐵至板橋站，國道客運至板橋轉運站，雙北市區可搭捷運板南線或環狀線至板橋站，或搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場。

新北市交通局長鐘鳴時呼籲，參加歡樂耶誕城請利用大眾運輸前往。記者江婉儀／攝影
新北市交通局長鐘鳴時呼籲，參加歡樂耶誕城請利用大眾運輸前往。記者江婉儀／攝影
2022新北歡樂耶誕城活動主視覺。圖／新北市觀旅局提供
2022新北歡樂耶誕城活動主視覺。圖／新北市觀旅局提供
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。此次活動主題集結Disney+六大超人氣品牌。記者江婉儀／攝影
「2022新北歡樂耶誕城」將在11月11日開城，也是歡樂耶誕城12周年。記者江婉儀／攝影
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歡樂耶誕城 北極熊

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