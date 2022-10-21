求得侯友宜贈金鏟子 孟孟爸媽：要把你生回來

台北市3歲男童孟孟今年5月因猛爆性腦炎病逝，孟孟的謝姓爸媽透過新北市救護義消陳善正得知新北市消防局頂埔分隊舉行動土典禮，昨到典禮現場獲新北市長侯友宜簽名致贈的金鏟子，並與消防局長黃德清合影，謝童父母表示，已下定決心要將孟孟生回來。

金鏟子祝福有好孕氣，這是古代口耳相傳的傳說，只要將開工動土後的金鏟子，諧音「緊產子」，拿人到有供奉註生娘娘的廟宇祭拜，之後再選良辰吉日將金鏟子放在床底下，據說有助孕效果。

台北市謝姓男子在得知新北市消防局第五救災救護大隊頂埔消防分隊昨天舉行興建工程動土典禮，透過在消防局擔任救護義消的陳善正，詢問是否可以取得一把動土典禮所使用的金鏟子，想要藉由金鏟子的力量與祝福，履行與孟孟在臨終前的承諾，讓孟孟再次回到他們的身邊。