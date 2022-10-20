新北市推動爬梯巴士結合交通接送 助行動不便長者好出門

雙北年逾50年的老式公寓有14.2萬宅，這些建物多半沒有電梯，遇有肢體障礙或年邁失能行動不便長輩要出門相當不易。新北市社會局推動「爬梯巴士Party-BUS」，整合復康巴士和爬梯機功能，提供「垂直上下樓」和「水平市區接送」服務，讓行動不便長者就醫就學就養都方便。

社會局統計，新北市有17萬多的身心障礙人口，其中重度、極重度肢體障礙者有6,756人；而新北長照2.0需求人口推估有13.6萬，其中有部分失能行動不便者，這些人口若居住在無電梯的老舊公寓，要進出一趟門都會非常辛苦。

新莊一位國小退休的黃姓校長，和年邁的父母親居住在老舊公寓，父親高齡79歲，今年6月間因下樓倒垃圾，不慎跌倒，造成膝蓋半月板受損就醫。母親74歲，因骨質疏鬆，也於月前跌倒，導致胸腰椎受傷和骨折。

黃姓校長初期要揹負父母親爬樓梯就醫和復健，後來他上網查詢，得知新北市輔具中心有爬梯機服務，中心除提供多項輔具外，並媒合社團法人台灣樂活協會協助，以「爬梯巴士」整合爬梯機上下樓和車輛接送，迄今兩人已使用超過10次。

台灣樂活協會理事長吳友翔表示，該協會共有16輛特約服務車輛，每輛車身均貼有「爬梯巴士Party-BUS」LOGO貼紙，凡經輔具中心評估通過後，民眾即可預約到府接送，既快速又方便。

社會局長張錦麗表示，只要居住於新北市，有爬梯機需求的行動不便者，都可以申請並使用長照給付額度獲得補助。除長照額度外，新北市還特別加碼，在額度用完或無法取得長照給付身分而有實際使用需求者，每月補助10趟次，每趟次最高補助700元，讓更多人可以受惠。