快訊

出國旅遊解封！6家產險開賣新版海外突發疾病險 僅1家賠法定傳染病

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市推動爬梯巴士結合交通接送 助行動不便長者好出門

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台灣樂活協會理事長吳友翔表示該協會共有16輛特約服務車輛，每輛車身均貼有「爬梯巴士Party-BUS」LOGO貼紙。記者江婉儀／攝影
台灣樂活協會理事長吳友翔表示該協會共有16輛特約服務車輛，每輛車身均貼有「爬梯巴士Party-BUS」LOGO貼紙。記者江婉儀／攝影

雙北年逾50年的老式公寓有14.2萬宅，這些建物多半沒有電梯，遇有肢體障礙或年邁失能行動不便長輩要出門相當不易。新北市社會局推動「爬梯巴士Party-BUS」，整合復康巴士和爬梯機功能，提供「垂直上下樓」和「水平市區接送」服務，讓行動不便長者就醫就學就養都方便。

社會局統計，新北市有17萬多的身心障礙人口，其中重度、極重度肢體障礙者有6,756人；而新北長照2.0需求人口推估有13.6萬，其中有部分失能行動不便者，這些人口若居住在無電梯的老舊公寓，要進出一趟門都會非常辛苦。

新莊一位國小退休的黃姓校長，和年邁的父母親居住在老舊公寓，父親高齡79歲，今年6月間因下樓倒垃圾，不慎跌倒，造成膝蓋半月板受損就醫。母親74歲，因骨質疏鬆，也於月前跌倒，導致胸腰椎受傷和骨折。

黃姓校長初期要揹負父母親爬樓梯就醫和復健，後來他上網查詢，得知新北市輔具中心有爬梯機服務，中心除提供多項輔具外，並媒合社團法人台灣樂活協會協助，以「爬梯巴士」整合爬梯機上下樓和車輛接送，迄今兩人已使用超過10次。

台灣樂活協會理事長吳友翔表示，該協會共有16輛特約服務車輛，每輛車身均貼有「爬梯巴士Party-BUS」LOGO貼紙，凡經輔具中心評估通過後，民眾即可預約到府接送，既快速又方便。

社會局長張錦麗表示，只要居住於新北市，有爬梯機需求的行動不便者，都可以申請並使用長照給付額度獲得補助。除長照額度外，新北市還特別加碼，在額度用完或無法取得長照給付身分而有實際使用需求者，每月補助10趟次，每趟次最高補助700元，讓更多人可以受惠。

張錦麗說，新北市有全國最多的復康巴士684輛，由交通局委託育成基金會營運；現在進一步推動「爬梯巴士Party-BUS」服務，除台灣樂活協會特約車隊外，還有21家特約廠商，均可以同時提供爬梯機和車輛接送服務，有需求民眾可撥打新北市輔具資源蘆洲中心8286-7045或新店中心2912-1911。

住在新莊一老舊公寓的黃爸爸，已多次使用「爬梯巴士Party-BUS」就醫和復健。記者江婉儀／攝影
住在新莊一老舊公寓的黃爸爸，已多次使用「爬梯巴士Party-BUS」就醫和復健。記者江婉儀／攝影

巴士 長照 復健

延伸閱讀

新北玄天上帝文化祭 6次聖筊送純金項鍊

侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走

培育新住民子女 張榮發基金會捐助400萬

藝術行動巴士到三峽 上車體驗享限量胸章包

相關新聞

新北市推動爬梯巴士結合交通接送 助行動不便長者好出門

雙北年逾50年的老式公寓有14.2萬宅，這些建物多半沒有電梯，遇有肢體障礙或年邁失能行動不便長輩要出門相當不易。新北市社...

土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

新北市消防局土城區頂埔消防分隊今天舉行興建工程動土典禮，由新北市長侯友宜與消防局長黃德清和義消及地方民代共同上香及動土，...

十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用 肉粽小農市集享美食

新北市石門區位處北海岸風景區的中心點亦是台灣最北端，是「青春山海線」重要的觀光據點，「乾華海濱廣場」位於著名的十八王公廟...

侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走

新北市政府警察局訂於111年10月20日下午13時30分，在新北市土城區中央及莊園街口舉辦土城分局廣福派出所及交通分隊暨...

天母萬聖節嘉年華10月29日登場 4500個南瓜桶限量發送

萬聖節將至，天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華將於10月29日在天母運動公園登場，除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，今年將於29...

北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

這次尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨量，北市多處災情，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨天更表示「台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。