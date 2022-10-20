汐止翠湖溪流淤積水漫路面 挖通水路清淤

前幾天的豪大雨，汐止區通往翠湖的路面也大片積水，因為，一旁的溪流被整個從山上沖刷下來的土石堵住排水，造成水都漫流到路面上，滿地泥濘，今(20)日新北市議員白珮茹也請相關單位進場清淤，暢通水路。

新北市議員白珮茹表示，在10/16日因為颱風外圍環流影響，汐止區下起暴雨，也導致多處積水，尤其是往翠湖的道路幾乎就是淹水的狀態，昨天已經有先請環保局初步清理，但整個水路還是不通，所以，昨天有請服務處稍微再巡視一下積水點在那裡。

今天上午，大型挖土機具進場，將一旁堵住的土石泥沙都挖起來，至於橫跨馬路底下的排水管，因為，機具根本進不了，所以，人員也進到裡頭清理土石。

白珮茹指出，今天很感謝市府環保局還有公所配合協助，請人工進到箱涵清空裡面堆積的泥沙土石，因為，全被沙石堵住了，都是碎石還有泥巴，因為，翠湖山上的水非常大造成整個馬路泥濘不堪，很感謝相關單位協助清理水路，再過幾天又有颱風要來，希望大家能做好防颱準備，避免災害再次發生。