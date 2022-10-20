淡水新春里綠帶變小公園 民眾安心來運動

新北市淡水區新春里一座綠帶植栽步道空間，在市議員陳偉杰、新春里長莊志文、市府民政局及淡水公所的努力下，改善舊有體健設施並增設健康步道，並舉辦了啟用儀式，希望讓民眾動得安心、動出健康。

市議員陳偉杰表示，新春里有許多的社區大樓，要有一處公園綠地相當不容易，而這一處的綠帶設施在里長的建議之下，將其改頭換面，而未來也期盼進行第二階段的改善。

新春里長莊志文說，這一處的空間已經是新春里最大的公園綠地，而原本的綠帶因既有體健設施已老舊鏽蝕影響民眾使用安全，因此針對舊有體健設施辦理更換，讓阿公阿嬤用運動更放心。

這次更新四座設施，並於有限的空間內增設不同類型之體健設施及健康步道與扶手欄杆，另針對地坪積水與龜裂損壞部分一併辦理改善，而未來第二階段，包括花架草地等等也會進行規劃，藉以提供民眾更安全及更多元的使用環境。

淡水區長巫宗仁表示，感謝議員、里長及市府民政局的支持及努力，後續公所除持續推動改善更新轄內體建設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。