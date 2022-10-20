快訊

出國旅遊解封！6家產險開賣新版海外突發疾病險 僅1家賠法定傳染病

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

淡水新春里綠帶變小公園 民眾安心來運動

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新春里一座綠帶植栽步道空間變小公園，希望讓民眾動得安心、動出健康。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新春里一座綠帶植栽步道空間變小公園，希望讓民眾動得安心、動出健康。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新春里一座綠帶植栽步道空間，在市議員陳偉杰、新春里長莊志文、市府民政局及淡水公所的努力下，改善舊有體健設施並增設健康步道，並舉辦了啟用儀式，希望讓民眾動得安心、動出健康。

市議員陳偉杰表示，新春里有許多的社區大樓，要有一處公園綠地相當不容易，而這一處的綠帶設施在里長的建議之下，將其改頭換面，而未來也期盼進行第二階段的改善。

新春里長莊志文說，這一處的空間已經是新春里最大的公園綠地，而原本的綠帶因既有體健設施已老舊鏽蝕影響民眾使用安全，因此針對舊有體健設施辦理更換，讓阿公阿嬤用運動更放心。

這次更新四座設施，並於有限的空間內增設不同類型之體健設施及健康步道與扶手欄杆，另針對地坪積水與龜裂損壞部分一併辦理改善，而未來第二階段，包括花架草地等等也會進行規劃，藉以提供民眾更安全及更多元的使用環境。

淡水區長巫宗仁表示，感謝議員、里長及市府民政局的支持及努力，後續公所除持續推動改善更新轄內體建設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及運動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

淡水 議員

延伸閱讀

黃珊珊指淡北道路會害塞車 陳偉杰批別為選票害市民

石門百年梯田新意象 松鼠出沒增添趣味

遭謝志得踢爆師大碩論涉抄襲 新北市議員陳偉杰回應了

歡慶鄞山寺200週年 淡水鄧公里重陽健行千人共襄盛舉

相關新聞

新北市推動爬梯巴士結合交通接送 助行動不便長者好出門

雙北年逾50年的老式公寓有14.2萬宅，這些建物多半沒有電梯，遇有肢體障礙或年邁失能行動不便長輩要出門相當不易。新北市社...

土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

新北市消防局土城區頂埔消防分隊今天舉行興建工程動土典禮，由新北市長侯友宜與消防局長黃德清和義消及地方民代共同上香及動土，...

十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用 肉粽小農市集享美食

新北市石門區位處北海岸風景區的中心點亦是台灣最北端，是「青春山海線」重要的觀光據點，「乾華海濱廣場」位於著名的十八王公廟...

侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走

新北市政府警察局訂於111年10月20日下午13時30分，在新北市土城區中央及莊園街口舉辦土城分局廣福派出所及交通分隊暨...

天母萬聖節嘉年華10月29日登場 4500個南瓜桶限量發送

萬聖節將至，天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華將於10月29日在天母運動公園登場，除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，今年將於29...

北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

這次尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨量，北市多處災情，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨天更表示「台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。