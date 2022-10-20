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竹圍台2線瓶頸路段安全疑慮 地方盼能拓寬

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區竹圍地區民權路台2線，上下班時間常常發生交通事故，新北市議員蔡錦賢盼拓寬改善，解決當地民眾長久困擾。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區竹圍地區民權路台2線，上下班時間常常發生交通事故，新北市議員蔡錦賢盼拓寬改善，解決當地民眾長久困擾。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區竹圍地區民權路台2線，上下班時間常常發生交通事故，新北市議員蔡錦賢及當地里長邀集交通部公路總局等相關單位會勘，希望在淡北聯外道路拚完工同時，能夠一併拓寬改善民權路177-145巷瓶頸道路問題，解決當地民眾長久困擾。

新北市議員蔡錦賢表示，過去公路總局認為淡北聯外道路開工在即，台2線沒有拓寬的必要，加上台2線道路全線拓寬需要編列相當大的經費，所以計畫停擺，但在這一個路段行人常常要與車爭道，走在綠色標線人行道，飛快的汽機車從身旁呼嘯而過，加上遇到違停車輛，可說是相當危險。

議員蔡錦賢指出，好幾年前就從地方開始推動這項拓寬案，但始終都沒有下文，這次希望避免公帑的開銷，先集中改善民權路177-145巷瓶頸道路，經費大幅度減少也不會與淡北聯外道路功能性重疊。

而公路總局回應，在淡北道路完成後，台二線流量降低，可以來規劃做公車專用道等等都能夠一拼將拓寬納入考量。

議員 淡水

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