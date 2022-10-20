人車通行複雜 五堵火車站周邊標線要改善

汐止五堵火車站旁的鄉長路、長安路兩處路口，因為，都沒有紅綠燈，再加上行人、還有左右轉的汽機車，交通複雜，所以，昨(19)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

長安里長楊清風指出，主要是五堵火車站旁，長安路跟鄉長路一段Ｈ型的路口，常常發生車禍，導致民眾在這裡行走非常沒有安全感，所以，今天的會勘也希望在長安路口能夠畫設斑馬線，另外，道路的雙黃線能夠延長，避免開車或騎車民眾有壓線狀況，擠壓到對向車道，至於另一邊鄉長路口處也經常有意外發生，發現都是因為路口植栽太高影響行車視線造成的，所以，也希望能一併改善。

新北市議員廖先翔表示，汐止的五堵火車站在鄉長路一段的Ｔ字路口，里長反應有時候都會有事故發生，看看是不是透過交通標誌標線或硬體設施改善，降底事故的機率，今天現場看發現，有時候可能從橋下左右轉的車子，因為路口植栽高度的關係，尤其開車時駕駛座比較低，就會影響鄉長路是不是有車子過來的判讀，當鄉長路車速又比較快的時候，可能就會有反應不及的情況，所以，後續會請台鐵將靠近路口的植栽移除變成草皮，就像現在新北市許多接近路口的分隔島也都將灌木移除，讓轉彎視線能更加清晰。

廖先翔說，另外，五堵火車站的長安路Ｔ字路口會增設行穿線，標示行人交通上面行走的主權，同時里長反應有一些汽機車會切西瓜，所以，也會將雙黃線延伸，讓路口通行更安全。