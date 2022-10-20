往朱銘、金寶山會車難 金山北22-1線將拓寬
金山區西湖里山區有著名的朱銘美術館以及金寶山，因此北22-1線道有些路段路幅狹窄，會車不易，因此在新北市議員廖先翔服務處協調下，爭取拓寬經費進行工程，希望讓車輛往來更順暢與安全。
西湖里長賴聰明指出，北22-1線上，有部分的路段，適逢彎道、路幅又小，碰上會車相當困難，加上朱銘美術館又時有遊覽車上山，光是一台遊覽車就佔據整個路面，假日交通尖峰容易發生擦撞意外，或是等待會車造成塞車更時有所聞，好在朱銘美術館與金寶山還有鄰近的鄉親願意提供土地同意書，讓北22-1線的兩個路段得以拓寬。
在新北市議員廖先翔服務處的關心協調下，順利取得土地同意書，並且協調拓寬經費進行工程，目前道路將會在會勘之後進行設計規劃，並於設計規劃完成後才會進行施工，未來將透過狹小路段的拓寬工程，可望緩解交通意外與壅塞現象發生，讓西湖里的山區觀光與交通可以更友善與便捷。
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