土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

新北市消防局土城區頂埔消防分隊今天舉行興建工程動土典禮，由新北市長侯友宜與消防局長黃德清和義消及地方民代共同上香及動土，祈求工程順利，預計2024年3月完工。

新北市消防局表示，頂埔分隊自1980年進駐使用迄今已42年，原有廳舍在勤務車輛停放空間、救災設備空間及消防人員備勤空間嚴重不足，不符現今消防工作推動需求，在新北市府的積極爭取及內政部消防署支持下，將頂埔分隊興建工程納入第4期前瞻計畫。工程為地上4層，1樓為值班室、醫務室及大型救災救護車輛停車空間，2至4樓為辦公室及備勤室，總樓地板面積1441.31平方公尺，工程總經費1億400萬元，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築。

「安全」是市民最基本的需求，侯友宜表示，消防分隊扮演第一線防救災的重要角色，他上任以來，消防廳舍已完成8處啟用，包括萬里分隊新建工程、石門分隊新建工程、大埔分隊暨搜救犬及警察局警犬基地新建工程、國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊中隊暨車輛保養中心、坪林分隊及市民活動中心新建工程、鳳鳴分隊新建工程及4處規畫中的淡水警分局新市派出所與淡海捷運分隊及消防局淡海分隊新建工程、貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程、雙溪分隊新建工程、第六大隊及汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程，他感謝所有消防及義消為守護新北安全的辛苦付出，未來會與大家繼續作伙打拚，讓「新北好，北台好，千萬人共好」。