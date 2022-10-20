陳時中言論不合時宜？ 管碧玲讚價值觀「不因地制宜」

民進黨台北市長參選人陳時中昨晚出席北市寵物商業同業公會會員大會，致詞時說「領養代替購買」，引發賣家不滿，認為言論不合時宜；競選總部政策小組總召集人管碧玲今天強調，陳時中堅持說實話，價值觀不因地制宜而擺動。

陳時中致詞時分享自己養寵物的經驗，提到「領養代替購買」，北市寵物商業同業公會理事長陳明進不滿，上台後直說「我們都靠狗吃飯的，你跟我們說認養代替購買，是要我們死給你看？」陳時中隨後澄清，是要「終養不棄養」，並強調若購買一定要找合法業者。

民進黨立委管碧玲任陳時中競總政策小組的召集人，她說，「堅持說實話、價值觀不因地制宜而擺動」，這就是陳時中為人處世的格局，不少人欽佩他堅持立場，擁有「被討厭的勇氣」。

陳時中今公布寵物政策，管碧玲指，寵物業者都是對寵物有愛的人，一定可以體會陳時中對寵物「終養不棄養」、「向合法業者購買」的主張。管碧玲以陳時中今下午參加活動時的互動為例，指幕僚替陳時中準備了很多資料和個案，陳也熟讀，但被問到「候選人熟悉使用過的品牌」，陳時中不想為了得分而說謊，因此說了自己心中的答案。