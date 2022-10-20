快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

新北嚴選感恩週 本月25日起連7天享優惠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北嚴選的特色商品分為三大類別，有美味好禮、風味美食、文創工藝組。圖／新北市經發局提供
新北嚴選的特色商品分為三大類別，有美味好禮、風味美食、文創工藝組。圖／新北市經發局提供

「2022新北嚴選」今年評選出46件特色商品和31間美食名店，新北市府聯合獲獎店家推出7天感恩週。自10月25日至10月至31日特色商品一律85折，美食名店則祭出消費滿額贈等多種優惠，歡迎民眾到獲獎店家消費選購。

經發局長何怡明表示，今年獲獎的新北特色商品分為3大類別，美味好禮組包括名店香帥蛋糕的經典芋泥卷、豆穌朋的星燦芙圓、阮的肉干的探索新北山海禮盒，還有前食尚玩家OS桑旁白配音阿松所創立的松包子黃金筍肉包。

風味美食組包含深坑古早厝的麻辣鴨血臭豆腐、太鼎食府的五星級黃金鮑魚佛跳牆、海洋牧場的原味一口鮑，以及深坑農會的深坑區農會綠竹筍水餃。

文創工藝組則有台華窯的台灣水果系列香氛蓋罐、傑作陶藝的新北映象再生瓷天燈杯二入組，總計46件特色商品，10月25日至10月至31日活動期間一律85折優惠。

新北美食名店分為兩大類別，幸福台灣味包含榮獲極品嚴選獎的兩支北方麵食館，感恩回饋內用消費小米粥免費。福容大飯店淡水漁人碼頭阿基師觀海茶樓，推出消費避風塘酥炸鮑魚與野蔬香蒜軟殼龍蝦兩道菜，可享單道85折優惠。

新住民家鄉味榮獲極品嚴選的大姊的店新加坡料理，消費滿200元贈送飲料一杯；印食堂小吃店則推出消費滿200元送炸蔬菜餅Bakwan，總計31家美食名店祭出各式獨家優惠。

新北經發局聯合新北嚴選獲獎店家，推出為期7天的感恩週。圖為三口幸福的金萱包種佐香檸法式千層。圖／新北市經發局提供
新北經發局聯合新北嚴選獲獎店家，推出為期7天的感恩週。圖為三口幸福的金萱包種佐香檸法式千層。圖／新北市經發局提供

深坑

延伸閱讀

新北玄天上帝文化祭 6次聖筊送純金項鍊

萬華槍擊引各界關注 林佳龍：新北治安近期六都最差

確診者無法投票 新北民進黨團籲中選會不要一意孤行

營建空汙新制下月上路 新北工程平台整合建管系統

相關新聞

土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

新北市消防局土城區頂埔消防分隊今天舉行興建工程動土典禮，由新北市長侯友宜與消防局長黃德清和義消及地方民代共同上香及動土，...

十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用 肉粽小農市集享美食

新北市石門區位處北海岸風景區的中心點亦是台灣最北端，是「青春山海線」重要的觀光據點，「乾華海濱廣場」位於著名的十八王公廟...

侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走

新北市政府警察局訂於111年10月20日下午13時30分，在新北市土城區中央及莊園街口舉辦土城分局廣福派出所及交通分隊暨...

天母萬聖節嘉年華10月29日登場 4500個南瓜桶限量發送

萬聖節將至，天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華將於10月29日在天母運動公園登場，除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，今年將於29...

北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

這次尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨量，北市多處災情，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨天更表示「台北市...

寶可夢迷注意 皮卡丘21日起一連三天萌翻大安森林公園

喜愛寶可夢的朋友這周末注意，台北市觀光傳播局首次與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作，10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。