新北嚴選感恩週 本月25日起連7天享優惠

「2022新北嚴選」今年評選出46件特色商品和31間美食名店，新北市府聯合獲獎店家推出7天感恩週。自10月25日至10月至31日特色商品一律85折，美食名店則祭出消費滿額贈等多種優惠，歡迎民眾到獲獎店家消費選購。

經發局長何怡明表示，今年獲獎的新北特色商品分為3大類別，美味好禮組包括名店香帥蛋糕的經典芋泥卷、豆穌朋的星燦芙圓、阮的肉干的探索新北山海禮盒，還有前食尚玩家OS桑旁白配音阿松所創立的松包子黃金筍肉包。

風味美食組包含深坑古早厝的麻辣鴨血臭豆腐、太鼎食府的五星級黃金鮑魚佛跳牆、海洋牧場的原味一口鮑，以及深坑農會的深坑區農會綠竹筍水餃。

文創工藝組則有台華窯的台灣水果系列香氛蓋罐、傑作陶藝的新北映象再生瓷天燈杯二入組，總計46件特色商品，10月25日至10月至31日活動期間一律85折優惠。

新北美食名店分為兩大類別，幸福台灣味包含榮獲極品嚴選獎的兩支北方麵食館，感恩回饋內用消費小米粥免費。福容大飯店淡水漁人碼頭阿基師觀海茶樓，推出消費避風塘酥炸鮑魚與野蔬香蒜軟殼龍蝦兩道菜，可享單道85折優惠。