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十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用 肉粽小農市集享美食

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供

新北市石門區位處北海岸風景區的中心點亦是台灣最北端，是「青春山海線」重要的觀光據點，「乾華海濱廣場」位於著名的十八王公廟前，由台電補助經費3千萬元整建廣場及周邊環境優化，今天開幕啟用，副市長陳純敬主持啟用典禮。

陳純敬表示，原舊廣場因臨海地勢低易受海水海風侵襲，且受到豪雨災害影響，多處老舊破損，城鄉局及石門區公所特別爭取台電公司風貌營造工程經費補助重新進行整建，整建後規劃有停車場、上下廣場，整體開闊明亮、煥然一新，並依所在地命名為「乾華濱海廣場」。

廣場旁邊就是著名的十八王公廟，石門三寶之一的「石門粽」即是起源於十八王公廟，以前是以油飯祭拜，後來為了方便攜帶改以肉粽方式祭拜，「石門粽」現也演變成石門區特色小吃。

為了提供遊客更便利的動線，在下方廣場規畫成肉粽小農市集，讓遊客下車即可到市集購買石門美食，再沿著市集後方樓梯漫步到上方廣場，參拜遠近馳名的十八王公廟。

石門區長林俊宏表示，今天上方廟前的肉粽攤商，搬到下方廣場市集區，設施相當的完善。相信乾華海濱廣場的啟用，一定能吸引更多的遊客，成為青春山海線中另一個亮點。

廣場所在地乾華里長曾清松表示，非常感謝市府團隊及大力支持的民意代表與地方仕紳，寄望「乾華海濱廣場」的啟用，日後能帶動地方的觀光發展。

十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用，肉粽小農市集享美食。圖／石門區公所提供
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石門 台電

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