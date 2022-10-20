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新北玄天上帝文化祭 6次聖筊送純金項鍊

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市副市長劉和然(中)表示，玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉玄天上帝宮廟就多達127家。記者李定宇／攝影
新北市副市長劉和然(中)表示，玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉玄天上帝宮廟就多達127家。記者李定宇／攝影

「2022新北市玄天上帝文化祭」今年由新店真武山受玄宮主辦，新北市民政局今表示，自10月26日至31日有民俗文化藝術展演等精彩活動，其中29、30兩日還有擲筊拿黃金活動，連續6次聖筊以上者送999純金玄天上帝神尊項鍊，邀請民眾體驗玄天上帝文化。

新北市副市長劉和然表示，玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉玄天上帝宮廟就多達127家，每年文化祭，由境內主副祀玄天上帝宮廟，於玄天上帝得道昇天紀念日前後，共同合力舉辦聯合慶典，並結合弱勢關懷等活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道信仰文化，活動精采、廣受歡迎，為新北市重要的宗教文化節慶。

新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏表示，玄天上帝代表孝道精神，特別規劃孝親活動，選出在地孝親家庭，透過奉茶、尊親按摩、孝親洗腳等方式，感恩父母及家中長輩，並鼓勵年輕人學習玄天上帝的孝道精神。

活動於10月26日至31日在新店真武山受玄宮舉辦，有民俗文化藝術展演、漢陽北管大戲、孝親活動、祈安遶境踩街等活動，10月29、30日還有擲筊拿黃金活動，隨喜功德即取得一次擲筊機會，連續6次聖筊以上者，送999純金玄天上帝神尊項鍊，限量50條。

民政局長柯慶忠表示，敬拜玄天上帝相信可帶來長壽平安及身體健康，每年新北玄天上帝文化祭都有全台超過上百玄天上帝神尊，一同共襄盛舉，堪稱北台灣最大之玄天上帝慶典。

新北市玄天上帝文化祭今年由新店真武山受玄宮主辦，29、30兩日擲筊拿黃金，連續6次聖筊送純金項鍊。記者李定宇／攝影
新北市玄天上帝文化祭今年由新店真武山受玄宮主辦，29、30兩日擲筊拿黃金，連續6次聖筊送純金項鍊。記者李定宇／攝影

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