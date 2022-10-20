侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走
新北市政府警察局訂於111年10月20日下午13時30分，在新北市土城區中央及莊園街口舉辦土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心共構新建工程動土典禮，動土典禮由市長侯友宜主持，警察局局長黃宗仁、土城區區長陳國欽、土城分局分局長陳朝新、體育處處長洪玉玲、各級民意及廣福所轄內里長代表等共同出席。
今天舉行開工動土典禮上，新北市議員黃永昌不滿市長侯友宜致詞沒提到他為地方爭取改建工程付出的努力，當場生氣暴走離場，新北市警局長黃宗仁見狀連忙上前好言勸回，市長也當眾道歉才讓動土典禮園滿落幕。
新北市政府為改善廣福派出所及交通分隊廳舍不敷員警使用，以及解決洽公民眾停車空間不足問題，編列2億4,000元預算，將占地488坪規劃為廣福派出所與交通分隊及體育處興建共構大樓，新建廳舍共為6層，地上5樓及地下1樓；1、2樓為土城分局廣福派出所辦公廳舍及待勤室，3、4樓為土城分局交通分隊辦公廳舍及待勤室，5樓為體育處健身中心，地下1樓則為停車場，預計113年5月完工，此外工程建案位址對面中央公園有附設地下停車場，可以讓民眾更方便停車洽公。
市長侯友宜表示，在任4年來，為改善警察辦公廳舍，總共蓋了19處，11處完工，8處興建中，待將來工程竣工後，不僅讓基層員警有更舒適的辦公環境，對打擊犯罪有正面效能，更能提升地區安全的居住環境，他表示，土地地方發展很快，且工業區有3萬就業人口，每年一千億產值，要趕快蓋才行，未來地方發展不會輸板橋，尤其交通分隊很重要，包括未來土城交流道弄好，加上台65快速道路、金城交流道整合起來，土城地區交通負擔很重，好的工作環境很重要。
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