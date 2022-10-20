天母萬聖節嘉年華10月29日登場 4500個南瓜桶限量發送

萬聖節將至，天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華將於10月29日在天母運動公園登場，除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，今年將於29日分別於SOGO天母店、新光三越天母店及大葉高島屋發放共4500個限量南瓜桶，讓小朋友玩得開心，創造美好快樂的童年回憶。

台北市商業處表示，商業處輔導台北市天母商圈發展協會舉辦的「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」已邁入第14屆，延續去年天母萬聖節盛況，今年活動於10月28日由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」揭開序幕，踩街裝扮不僅要搞怪，更要創意，這晚將有上千隻妖魔鬼怪齊聚忠誠路上，一家一家上門搗蛋趣。

商業處表示，29日邀請日本知名電視劇「超人力霸王」、「機界戰隊全開者」、「佩佩豬與弟弟喬治」與大小朋友同歡，新光三越台北天母店自10月中旬起更有五場「寶可夢皮卡丘」見面會，歡迎喜愛魔幻氛圍的大小朋友們，一同來天母參與熱鬧踩街及萬聖嘉年華活動。

商業處表示，「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」是天母商圈最具代表性的年度活動，每年以在地商圈店家、百貨業者及知名企業共同規劃一系列串聯導客活動為核心，參與人潮自2013年的8萬人次成長至2020年巔峰達27萬人次，去年受疫情影響仍有25萬人次參與，為天母商圈帶來龐大的商機，也廣受大小朋友的喜愛，歡迎大家安心同遊天母商圈，感受濃濃的異國鬼節氣息。

台北市天母商圈發展協會理事長唐笛表示，每年為使天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華有更多元優質的活動內容，積極與市府、在地企業及商圈店家共同精心規劃，每屆萬聖節累計發放出高達百萬顆高品質糖果、數以萬計的南瓜桶，深受小朋友喜愛。

唐笛說，今年活動以為期2日方式辦理，並於28日晚上舉辦「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」，民眾於當日晚上7點於新光三越台北天母店集結出發，由乖乖與身穿奇裝異服小小魔兵一同搞鬼踩街，沿路行經忠誠路二段討糖店家，以大葉高島屋為終點，踩街途中安排店家及秘密客為扮裝最吸睛搞怪的小朋友發送小貼紙，獲得最多貼紙的前三名民眾就能獲得大葉高島屋百貨禮券，期望透過豐富的活動為天母商圈店家帶動商機。

商業處表示，29日除了在天母運動公園邀請卡通明星與大小朋友互動同樂外，更有40攤以上萬聖節限定的貝丹秘密市集，提供無現金支付服務，現場還有熱血音樂會，還原美好時代的嘻皮精神，演出即興的音樂派對，讓民眾輕鬆享受天母商圈獨特的異國節慶氣氛。