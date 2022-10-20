北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

這次尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨量，北市多處災情，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨天更表示「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來」。對此，台北市長柯文哲今天受訪表示，還是一樣，這個叫比例原則，如果一棵樹倒當然不用去看，不過如果樹倒到隧道封住，連市長就要去看。

柯文哲今天出席苗栗縣議會參訪團參訪大數據中心，對於副市長彭振聲的就是倒了1棵樹下來的說法，柯文哲說，我們還是要建立一個正常的國家與社會，像陽金公路坍方可以馬上打通，當然就不需要找市長回來，但如果是康樂隧道整個塞住，還是要決策是否連夜打通，還有打通歸打通邊坡還沒有處理，有時候需要重大決策時，長官就要出現。

柯說，只有一棵倒，不用長官，講也沒有講錯，就是看情況，平常心，該怎麼做就怎麼做。