快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席苗栗縣議會參訪團參訪大數據中心。記者/胡經周攝影
柯文哲今天出席苗栗縣議會參訪團參訪大數據中心。記者/胡經周攝影

這次尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨量，北市多處災情，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨天更表示「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來」。對此，台北市長柯文哲今天受訪表示，還是一樣，這個叫比例原則，如果一棵樹倒當然不用去看，不過如果樹倒到隧道封住，連市長就要去看。

柯文哲今天出席苗栗縣議會參訪團參訪大數據中心，對於副市長彭振聲的就是倒了1棵樹下來的說法，柯文哲說，我們還是要建立一個正常的國家與社會，像陽金公路坍方可以馬上打通，當然就不需要找市長回來，但如果是康樂隧道整個塞住，還是要決策是否連夜打通，還有打通歸打通邊坡還沒有處理，有時候需要重大決策時，長官就要出現。

柯說，只有一棵倒，不用長官，講也沒有講錯，就是看情況，平常心，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲 彭振聲 尼莎颱風

延伸閱讀

鍾東錦參訪大數據中心 綠營場外抗議 柯文哲:市政交流

黃珊珊看好度不到10% 陳時中：受柯文哲表現怪異影響

未挺黃珊珊…柯文哲前副市長現身站台 喊「支持蔣萬安」

影／綠議員參選人抗議柯鍾會 要求鍾東錦離開台北

相關新聞

土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

新北市消防局土城區頂埔消防分隊今天舉行興建工程動土典禮，由新北市長侯友宜與消防局長黃德清和義消及地方民代共同上香及動土，...

十八王公廟石門乾華海濱廣場啟用 肉粽小農市集享美食

新北市石門區位處北海岸風景區的中心點亦是台灣最北端，是「青春山海線」重要的觀光據點，「乾華海濱廣場」位於著名的十八王公廟...

侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走

新北市政府警察局訂於111年10月20日下午13時30分，在新北市土城區中央及莊園街口舉辦土城分局廣福派出所及交通分隊暨...

天母萬聖節嘉年華10月29日登場 4500個南瓜桶限量發送

萬聖節將至，天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華將於10月29日在天母運動公園登場，除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，今年將於29...

北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

這次尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨量，北市多處災情，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨天更表示「台北市...

寶可夢迷注意 皮卡丘21日起一連三天萌翻大安森林公園

喜愛寶可夢的朋友這周末注意，台北市觀光傳播局首次與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作，10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。