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寶可夢迷注意 皮卡丘21日起一連三天萌翻大安森林公園

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
爆炸頭皮卡丘將在「Pokémon GO Safari Zone:Taipei」活動中，每天晚上6點半及8點登上露天音樂台表演。圖／台北市觀光傳播局提供
爆炸頭皮卡丘將在「Pokémon GO Safari Zone:Taipei」活動中，每天晚上6點半及8點登上露天音樂台表演。圖／台北市觀光傳播局提供

喜愛寶可夢的朋友這周末注意，台北市觀光傳播局首次與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作，10月21日起至23日，Pokémon GO Safari Zone活動及皮卡丘夜間舞台秀將在大安森林公園輪番上陣，陪大家從早玩到晚，表演活動都是免費，歡迎大小朋友一起和皮卡丘同樂。

觀傳局表示，「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動10月21日至10月23日一連三天於大安森林公園登場，若在「Pokémon GO」中購買入場券，則有機會在大安森林公園遇見平常不會在台灣出現的帕奇利茲。

觀傳局表示，如果夠幸運，還有機會遇見異色未知圖騰（T、P、E），以及在「Pokémon GO」首次登場的異色螢光魚。未購票的訓練家們則可在台北市內各地捕捉穿著綠色T恤（樹果）的皮卡丘、參加超級拉帝亞斯與超級拉帝歐斯的超級團體戰；旋轉台北市內寶可夢補給站轉盤時，則有機會獲得「飛翔皮卡丘計畫」合作活動貼圖。精彩遊戲內容只在台北，訓練家們可把握機會到台北一遊。

觀傳局表示，「Pokémon GO Safari Zone:Taipei」活動將在每天傍晚6點暫告一段落，爆炸頭皮卡丘接著會和牠的夥伴們接續在每天晚上6點半及8點登上露天音樂台，推出熱力四射的舞蹈表演，表演活動為免費參加，歡迎大朋友帶小朋友和皮卡丘一起同樂，看皮卡丘們萌翻全場。

觀傳局表示，也不能錯過大安森林公園捷運站內的Pokégenic拍照景點，寶可夢迷們可以挑戰與巨大的卡比獸比身高，也可以鑽進皮卡丘的隊伍裡和牠們一起排隊。另外還有一隻特技是「變身」的寶可夢，也躲進了捷運大安森林公園站的角落。

大安森林公園 觀傳局 寶可夢

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