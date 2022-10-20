空橋窄且雨遮短 世貿三館案都計審查未通過

南山人壽在舊台北世貿三館現址規劃的商辦大樓新建工程，北市都市設計審議委員會去年10月同意將建築配置改往靠近ATT 4 Fun方案，但後續要進行細部審查，今天都委會針對設計空橋連通報及開放空間審查，仍認為空橋寬度不足、雨遮長度太短、綠化空間須改善，決議下次再討論。

南山人壽去年3月以312.76億元得標世貿三館原址土地地上權，規畫於該基地興建38樓高的商辦大樓，去年10月都委會考量建物緊鄰台北市政府及台北101，恐影響市府前廣場視野及101跨年煙火，同意將建物改往靠近ATT 4 Fun，但後續需進行細部審查階段。

都委會今針對設計空橋連通道及開放空間審議，南山人壽表示，銜接台北市政府及台北101的空橋連通道將擴增5公尺，商場棟2樓半戶外觀景平台將留設質7至17公尺寬，空橋上會利用盆栽綠化空間；空橋銜接面配合輕量化設計，天橋頂蓋採自然排水無天溝設計，與既有空橋銜接重疊約50公分，以利行人遮雨通行。

開放空間部分，廣場將留白利於人潮停留及辦活動彈性使用，但會在松壽路與市府路轉角處設置都市森林，讓行人行經時有進入森林的感覺。

塔樓棟的東南側景觀及地面層緩衝空間，將整合綠化帶與車道出入口及天橋結構，引導式的綠化帶也可增加辦公棟梯廳的綠意及隱私性；行人通道將拓寬至2.5公尺、塔樓南側行人通道拓寬至5公尺，天橋下進出空間也會留有3公尺以上開口，降低視線死角提高安全性。

但有委員表示，之前就希望空橋能擴大跟綠化，結果擺上了盆栽，但「南港綠廊」的植栽都能配合構體綠化，為何此案不行，現今真的少見擺放盆栽；另申設單位提出都市森林概念，但大多為綠鋪面，行人根本無法穿越，應該思考如何改善讓行人能真的走進去感受森林感。

還有委員指出，上次審議就講得很清楚，台灣是多雨炎熱氣候，多有颱風暴雨，但空橋僅留設50公分雨遮，就算能加長至2公尺，又能遮什麼？若要考慮視覺效果，也可做三分之一透明版；另有委員建議，台北市政府與台北101建物外觀設計不同，銜接2棟樓的空橋應配合融入其特色，才不會僅是建物的附加物。

都審會主席、北市都發局長黃一平最後決議，要求拓寬空橋寬度、設計要有趣味性，綠化部分可利用廣場綠化帶、都市森林、頂樓綠廊做出層次及分別，除了定位要清楚，都市森林部分也要讓行人確實能走入，待申設單位修正後，再送都委會討論。