9年前遭建商突襲強拆 萬華百年洋樓青雲閣今重獲新生

位於台北市萬華的地標「青雲閣」9年前遭建商「突襲」強拆，經過修復工程後重獲新生，今天舉辦開幕儀式。台北市文化局副局長田瑋今天說，這當中有文化局需要檢討的地方，很高興看到青雲閣重生，未來會是活絡、有很創意的地方，也希望大眾更支持文化資產工作。

根據文化局網站，風化區「艋舺遊廓」在日治時期有妓樓、藝旦間、料理亭與劇場等，青雲閣是專區內日治時代以來全台最大藝樓，為三層巴洛克式老洋樓，一樓為大廳，二樓以上有一間間的休息隔間；1945年國民政府撤退來台變成公娼寮；1997年廢娼後年久失修荒廢。

青雲閣過去被台北市政府列冊管理，後因地主規畫蓋豪宅，2013年8月2日清晨建商以突襲式違法強拆，青雲閣被拆到只剩一面牆，讓很多當地人及文史工作者很心痛，市府要求建商蓋回來，雙方後來達成共識，建商允諾蓋回。

文化局今天開幕儀式慶祝青雲閣重生。田瑋說，文化局事後罰了建商50萬元，這件事文化局有要檢討的地方，這個制度必須要檢討，建築物從列冊管理開始有個「bug」，因為從列冊到會勘到列為古蹟有一段時間，以後應該要檢討這段時間如何縮短，還有要檢討的是大家對萬華的歷史認知不足。

田瑋說，青雲閣不是重蓋而已，很多材料是從被拆的原建物取材，建築師經過調查後組合回去，很多地方例如花窗、柱子都有經過考證，他很感謝建築師下的功夫，裡面的展示來自年輕團隊之手，他相信青雲閣之後會活絡，鼓勵年輕世代參與文化資產。

文化局表示，青雲閣在2014年11月公告登錄為北市歷史建築後，所有權人針對該地區及歷史建築進行文史調查，並妥善保存原有的建築遺構，以做為後續原地原立面重建的參考。同年12月起由所有權人志榮建設偕同胡宗雄建築師事務所，歷時4年並投入超過3千萬元的維修經費，依序提出符合文化資產保存法規定的計畫，並且用心尋覓再利用經營者，規劃重生後的空間定位，盡力維護文化資產，讓這棟建物能重獲新生。