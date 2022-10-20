與日本五市簽署合作備忘錄 柯文哲：深化台日國際交流

台北市長柯文哲今天與日本米子市、松江市、境港市、安來市及出雲市等簽署合作備忘錄。柯致詞表示，北市府與日本松江市在2010年台北花博交流，但從2007年開始，松江市的牡丹展也和台北建國花市有往來，兩市過去關係就相當緊密。

柯也提到，在2011年日本福島大地震，全台捐獻也讓全世界看到台灣對日本的特殊國際情誼，2012年起，松江市府連續三年也於農曆春節前夕，都在市府中庭辦理「松江市大根島牡丹展」，讓市民朋友不用出國，就可以在市府看到象徵富貴的日本牡丹花。

柯文哲表示，北市府其實於2014年與松江市簽署有交流促進備忘錄，但過去3年，因疫情影響，北市與松江市交流中斷，這次趁疫情趨緩、國門重新開放下，今天再度簽署交流促進備忘錄。

柯文哲提到，國際城市交流不僅是舉辦活動而已，更重要是相互學習。據他所知，松江市的牧丹花季，1年吸引30萬人次的觀光人潮，北市則有士林官邸的菊展、溫羅汀的杜鵑花季，相信這些都是可以互相學習的。