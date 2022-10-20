快訊

直播／今本土新增39763例、病歿92例 境外移入45例

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與日本五市簽署合作備忘錄 柯文哲：深化台日國際交流

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天與日本米子市、松江市、境港市、安來市及出雲市等簽署合作備忘錄。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天與日本米子市、松江市、境港市、安來市及出雲市等簽署合作備忘錄。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天與日本米子市、松江市、境港市、安來市及出雲市等簽署合作備忘錄。柯致詞表示，北市府與日本松江市在2010年台北花博交流，但從2007年開始，松江市的牡丹展也和台北建國花市有往來，兩市過去關係就相當緊密。

柯也提到，在2011年日本福島大地震，全台捐獻也讓全世界看到台灣對日本的特殊國際情誼，2012年起，松江市府連續三年也於農曆春節前夕，都在市府中庭辦理「松江市大根島牡丹展」，讓市民朋友不用出國，就可以在市府看到象徵富貴的日本牡丹花。

柯文哲表示，北市府其實於2014年與松江市簽署有交流促進備忘錄，但過去3年，因疫情影響，北市與松江市交流中斷，這次趁疫情趨緩、國門重新開放下，今天再度簽署交流促進備忘錄。

柯文哲提到，國際城市交流不僅是舉辦活動而已，更重要是相互學習。據他所知，松江市的牧丹花季，1年吸引30萬人次的觀光人潮，北市則有士林官邸的菊展、溫羅汀的杜鵑花季，相信這些都是可以互相學習的。

延伸閱讀

鍾東錦、柯文哲被稱黑白配 蔣萬安：不知民眾黨怎想？

柯文哲、鍾東錦遭譏「黑白配」 陳時中：道不同不相為謀

萬華槍擊案柯文哲速抵現場 陳時中：改過遷善

黑白配？時代力量參選人呼籲柯文哲與鍾東錦劃清界線

相關新聞

與日本五市簽署合作備忘錄 柯文哲：深化台日國際交流

台北市長柯文哲今天與日本米子市、松江市、境港市、安來市及出雲市等簽署合作備忘錄。柯致詞表示，北市府與日本松江市在2010...

營建空汙新制下月上路 新北工程平台整合建管系統

環保署營建工程空氣汙染加嚴管制新法下月將上路，新北市環保局為便利業者繳納相關費用，結合營建工程資訊整合平台與建管執照系統...

北市信義區百貨迎戰周年慶 警：停車場外違規停等將被開單

台北市信義警分局指出，信義商圈百貨公司自10月20日至11月20日為周年慶高峰檔期，預計將出現大批人潮，警方呼籲民眾，不...

八里千禧龍陸橋拆大梁 明後天夜間封閉龍米路

新北近年持續拆除使用率低的人行陸橋，為辦理八里區千禧龍陸橋拆除工程，今明連兩晚11時起至翌日上午6時執行大梁拆卸作業，屆...

亮麗橘世代／11年宣傳逾300場 唐莉玲投入高齡道安

63歲唐莉玲婚後投入夫家紡織事業，跟著先生前往中國發展，不料短短3年虧損3千萬元。原本開進口車的老闆娘，只能身兼3份差還...

京華廣場動工 柯文哲：未來北市地標

以京華城改建的「京華廣場」昨天動工，台北市長柯文哲說，台北市目前兩個最大開發區，一是西區門戶計畫、一是東區門戶計畫，京華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。