營建空汙新制下月上路 新北工程平台整合建管系統

環保署營建工程空氣汙染加嚴管制新法下月將上路，新北市環保局為便利業者繳納相關費用，結合營建工程資訊整合平台與建管執照系統，讓業者線上申報繳納營建空汙費，並新增主動通知功能觸及7937家營建業者，同時今年辦理6場次宣導會，協助業者因應環保署營建工程空氣汙染加嚴管制新法，督促業者於新法上路前完成相關防制措施以免受罰。

環保局長程大維表示，營建工程資訊整合平台自2018年啟用，透過跨局處合作整合新北市營建工程資訊，並透過地理資訊系統、智能數據監測及電子化查核通報機制，達到落實管理以及整合性決策輔助成效。

今年平台介接工務局建管執照系統、簡化空汙費申報程序，由系統自動帶入建築房屋工程與拆除工程之執照資訊，業者申報空汙費時，僅需輸入執照號碼，並確認帶入資料無誤後，即可下載繳款書繳費，且有線上行動支付功能即時銷帳，申辦時間由1小時縮減至10分鐘。

程大維說，為強化營建工地管制力道，環保局透過介接工務局資訊，達到執照核發即列管目標，並同步掌握列管案件之各項審查作業狀況，包含施工計畫書申辦核備、執照資料異動變更、施工勘驗紀錄與結果等資訊，讓稽查人員可隨時掌握工程執行情形進場稽查，有效降低營建工地汙染情事發生，改善空氣品質。