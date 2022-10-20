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藝術行動巴士到三峽 上車體驗享限量胸章包

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
滿桌的動物積木就在ARTGOGO美術號。圖／新北市文化局提供
滿桌的動物積木就在ARTGOGO美術號。圖／新北市文化局提供

新北市美術館ARTGOGO藝術行動巴士美術號、數位號，於10月22日至11月27日停駐三峽新北市客家文化園區，兩輛ARTGOGO藝術行動巴士各依不同年齡層規劃體驗內容，民眾體驗完兩輛車再按讚美術館粉專，還有機會獲得美術館識別LOGO限量徽章材料包。

新北市文化局表示，以國小學童為對象的1號車美術號，融合美術館藝術教育推廣開發的教案成果，轉化為多項遊戲式互動體驗裝置。藝術馬賽克從淡水在地藝術家李永沱作品出發，藉由觀察顏色、馬賽克套疊，體驗藝術家作品風格；還有高人氣的動物積木開放小朋友暢玩，自由排列組合4款動物積木將能創造700多種的造型。

2號車數位號則是透過觸控式互動，連結新美館典藏作品。藝術蒙太奇民眾可運用截取自藝術家作品元素為創作素材，將其再次重組創造自己藝術作品，完成後還能掃描QRCODE下載；整輛車最受民眾歡迎的CARGOGO，將公車原有駕駛座改造為互動遊戲，民眾可坐上駕駛座體驗運送展品到新美館。

ARTGOGO藝術行動巴士10月22日起停靠在新北市客家文化園區，期間每逢週六、日開放，民眾體驗玩兩輛車再按讚美術館粉絲專頁，還有機會獲得美術館識別LOGO限量徽章材料包，現場還能完成壓製把徽章帶回家。

搭配園區作客三鶯趣系列活動，民眾在三峽歷史文物館、藍染公園、清水祖師廟、鶯歌陶瓷博物館及ARTGOGO停駐的新北市客家文化園區等地完成拍照，可獲得限量陶瓷工藝品，前100名還能獲得活動折價券。

數位號最受歡迎的體驗單元CARGOGO，從簡單的駕車遊戲中認識新美館典藏品。圖／新北市文化局提供
數位號最受歡迎的體驗單元CARGOGO，從簡單的駕車遊戲中認識新美館典藏品。圖／新北市文化局提供

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