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八里千禧龍陸橋拆大梁 明後天夜間封閉龍米路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
八里區千禧龍陸橋將被拆除，10月21日、22日連兩晚間11時起至翌日上午6時期間，龍米路將雙向道路封閉。圖／新北工務局提供
八里區千禧龍陸橋將被拆除，10月21日、22日連兩晚間11時起至翌日上午6時期間，龍米路將雙向道路封閉。圖／新北工務局提供

新北近年持續拆除使用率低的人行陸橋，為辦理八里區千禧龍陸橋拆除工程，今明連兩晚11時起至翌日上午6時執行大梁拆卸作業，屆時龍米路將雙向道路封閉，經關渡大橋往八里的民眾請改由五股匝道銜接台64線通行。

新北工務局指出，八里千禧龍陸橋使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後才做拆除工程。

新北養工處說，千禧龍陸橋拆除工程將分4個階段，其中僅第3階段大梁拆除工程需全線道路封閉，工程預計於21日、22日夜間11時起至翌日上午6時展開，屆時龍米路（成泰路3段至中華路3段）將雙向道路封閉。

養工處提醒，經關渡大橋往八里方向的汽車，請改由五股匝道銜接台64線通行；機車則改由龍米路3段接渡船頭路至龍米路2段通行，其餘階段皆不影響車輛通行，全部工程預計26日完成。

另外，21日、22日大梁拆除期間，將影響紅22及704兩路線公車，紅22路線頭班車發車時間調整為上午6時、末班車發車時間則改為夜間10時；704路線將改道行駛台64線，屆時將不停靠成泰路、龍米路、中華路沿線等23站，請民眾改至大崁里、灰瑤站搭乘。

養工處表示，伴隨時代演變及人行環境設施的進步，陸橋使用率愈來愈低，新北市改制升格以來，已拆除多座使用率低的人行陸橋，八里千禧龍陸橋是新北市升格以來拆除的第44座人行陸橋，拆完後全市將剩下110座人行陸橋，未來還將拆除瑞芳區福龍宮陸橋等。

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