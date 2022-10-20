亮麗橘世代／11年宣傳逾300場 唐莉玲投入高齡道安

63歲唐莉玲婚後投入夫家紡織事業，跟著先生前往中國發展，不料短短3年虧損3千萬元。原本開進口車的老闆娘，只能身兼3份差還債，如今子女長大、父母年邁，又因家人曾車禍撞斷腿，讓她決心投入高齡道安，11年來已宣傳逾300場。

為養育3個孩子，早餐店、涮涮鍋、自助餐洗菜、洗碗等工作，唐莉玲都做過，甚至重回新竹科學園區做清掃工作，好不容易拉拔子女長大，隨著父母年邁又生病，她返回泰山照顧雙親。

人生大起大落，唐莉玲退休後仍停不下來，從照顧失能長者開始投身公益。她說，退休後因父母接連生病，照顧過程中發現高齡長者生活中的各種不便，2007年底母親過世後，她先在新北泰山區奇蹟之家提供日間陪伴，2011年投入第一屆路老師培訓，開始到社會大學宣講，至今已宣講逾300場。

路老師不能只講法規，須融入現實，唐莉玲認為食衣住行都與行的安全有關，像吃藥、喝酒就不開車、騎車，長輩出門以公車為主，上車應先注意逃生出口，而非搶位置。

此外，有些長輩以為買菜地點離家近，沒什麼危險性，很多事故卻常發生在熟悉的路口，也有長輩過馬路喜歡「斜線穿越」，也增加危險性。

唐莉玲也鼓勵退休的人一起投入。她建議參加社會局舉辦的各項培訓課程，像她除了參與路老師培訓，也曾參加女性水電工班。