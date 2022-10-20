聽新聞
test
0:00 / 0:00

亮麗橘世代／11年宣傳逾300場 唐莉玲投入高齡道安

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
唐莉玲應邀到松年大學、老人會、照顧關懷據點、銀髮俱樂部等宣導高齡道安。圖／新北社會局提供
唐莉玲應邀到松年大學、老人會、照顧關懷據點、銀髮俱樂部等宣導高齡道安。圖／新北社會局提供

63歲唐莉玲婚後投入夫家紡織事業，跟著先生前往中國發展，不料短短3年虧損3千萬元。原本開進口車的老闆娘，只能身兼3份差還債，如今子女長大、父母年邁，又因家人曾車禍撞斷腿，讓她決心投入高齡道安，11年來已宣傳逾300場。

為養育3個孩子，早餐店、涮涮鍋、自助餐洗菜、洗碗等工作，唐莉玲都做過，甚至重回新竹科學園區做清掃工作，好不容易拉拔子女長大，隨著父母年邁又生病，她返回泰山照顧雙親。

人生大起大落，唐莉玲退休後仍停不下來，從照顧失能長者開始投身公益。她說，退休後因父母接連生病，照顧過程中發現高齡長者生活中的各種不便，2007年底母親過世後，她先在新北泰山區奇蹟之家提供日間陪伴，2011年投入第一屆路老師培訓，開始到社會大學宣講，至今已宣講逾300場。

路老師不能只講法規，須融入現實，唐莉玲認為食衣住行都與行的安全有關，像吃藥、喝酒就不開車、騎車，長輩出門以公車為主，上車應先注意逃生出口，而非搶位置。

此外，有些長輩以為買菜地點離家近，沒什麼危險性，很多事故卻常發生在熟悉的路口，也有長輩過馬路喜歡「斜線穿越」，也增加危險性。

唐莉玲也鼓勵退休的人一起投入。她建議參加社會局舉辦的各項培訓課程，像她除了參與路老師培訓，也曾參加女性水電工班。

父母

延伸閱讀

中國18歲神槍手世錦賽射4金 低調盼父母「別發朋友圈」

18歲成年禮！南市府加碼補助300名參加機車駕訓班考照

孩子對我總是沒大沒小，如何避免自己火山爆發？

首度街頭宣講 侯友宜選辦政治實習生籲挺18歲公民權

相關新聞

北市易肇事路口 20處科技執法年底啟用

台北市警局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，今年繼續向中央爭取與自籌經費...

亮麗橘世代／11年宣傳逾300場 唐莉玲投入高齡道安

63歲唐莉玲婚後投入夫家紡織事業，跟著先生前往中國發展，不料短短3年虧損3千萬元。原本開進口車的老闆娘，只能身兼3份差還...

京華廣場動工 柯文哲：未來北市地標

以京華城改建的「京華廣場」昨天動工，台北市長柯文哲說，台北市目前兩個最大開發區，一是西區門戶計畫、一是東區門戶計畫，京華...

臉書汐止社團辦泡泡派對線上報名額滿 現場開放50人參加

新北市臉書社團「汐止聯盟」邀集廠商和下街福德宮，22日上午10點在汐止火車站前的礦坑小公園，舉辦泡泡派對，會場還有泡泡達...

全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽今開打 侯友宜為700位選手打氣

新北市農會今、明2日受中華民國農會委託辦理「第9屆全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽」，盼透過團隊競技努力，凝聚向心力，以利各...

遭質疑風災時在度假村 北市府發言人：是北市議會聯誼會活動

台北市政府發言人陳智菡等市府官員今遭民進黨市議員簡舒培質疑，10月16日至17日風災時在度假村度過，陳智菡在臉書發文回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。