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北市易肇事路口 20處科技執法年底啟用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
北市在20處易肇事路口設置科技執法設備，目前為宣導期，預計年底啟用執法。圖／北市交大提供
北市在20處易肇事路口設置科技執法設備，目前為宣導期，預計年底啟用執法。圖／北市交大提供

北市警局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，今年繼續向中央爭取與自籌經費，規畫於20處易肇事路口增設科技執法設備，已於9月底完成建置，目前為設備測試及宣導期，預計年底啟用執法。

市警局交通大隊表示，該設備採取AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與其路徑，再由專責警員藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除可減輕警員負擔、提升警員執勤安全外，也可避免執法爭議。

根據警察局資料數大數據分析，篩選出20處易肇事路口包括市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口等處。

交通大隊表示，上述路口均由中央補助及自籌經費建置路口多功能科技執法設備，針對車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛、跨越雙白線、違規停車、占用機車停等區、汽車行駛機車道、機車行駛人行道等違規項目偵測取締。

交大表示，科技執法能偵測車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛等易肇事違規行為，目的是希望遏止違規、防制事故，呼籲駕駛人「慢」接近路口減速慢行、「看」隨時擺頭查看左右後方有無人車、「停」暫停讓行穿線上的行人先行，務必遵守交通道路交通安全規則，保護自己與他人生命財產安全。

科技執法 北市 人行道

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