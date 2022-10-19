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颱風尼莎豪雨釀災挨批 彭振聲：北市有啥災害

中央社／ 台北19日電

颱風尼莎帶來豪雨，北市災情數居全國之冠，外界質疑北市府高層都不在現場坐鎮。台北市副市長彭振聲今天說，「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來」。

民進黨台北市議員許淑華質疑，當天在北市災害應變中心指揮官是台北市消防局長吳俊鴻，因台北市長柯文哲不在台北，應由彭振聲擔任指揮官，但彭振聲當天未進駐北市災害應變中心，行蹤成謎。

彭振聲今天被媒體問及颱風當天的行程時表示，當天他人在官邸，「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來，大家急著去看，這有什麼好看的」。

彭振聲表示，救災是實質重要，不是去那裡看，「看了有什麼幫助，看了可以扶樹嗎？不可能嘛」。

柯文哲17日表示，防災SOP（標準作業程序）無需修正，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心」。

柯文哲18日接受媒體採訪時，記者提問，16日當天北市府應變中心只有強化三級開設，但有議員發現當天下午內湖已淹水、黃色警戒達標，且測站的累積雨量也已達一級開設標準，為何沒有開設。

對此，柯文哲回應，可以再檢討是否要一級開設，但這就與國家戰爭動員一樣要看嚴重程度，若是一級開設「市府全部、所有區公所全部要上」，重申對防災系統有信心。

台北市長 彭振聲 柯文哲

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