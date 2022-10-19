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全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽今開打 侯友宜為700位選手打氣
新北市農會今、明2日受中華民國農會委託辦理「第9屆全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽」，盼透過團隊競技努力，凝聚向心力，以利各項業務順利發展，今晚是選手之夜，新北市長侯友宜也到場勉勵各地農會選手。
今日舉行的桌球個人賽競爭激烈，男子、女子及總幹事組分別由桃園市農會王萬運、南投縣農會簡英竹以及深坑區農會總幹事黃土水奪得，並將於明日進行團體賽。黃土水表示，平時農會員工就有打桌球的習慣，身為總幹事為了贏得這場比賽，一有空閒就加緊練習。
今年度新北市農會首創加入路跑項目，將於明（20）日上午以浮洲橫移門為起點，舉行5k、10k個人賽及20K團體接力賽，透過運動賽事多元化，讓更多人可以一同參與這場農會界年度盛典，增加各農會及機關之間互動與連結，本次活動總共參賽達24隊，參賽總人數達700人。
本次搭配活動於板樹體育館辦理為期2日農特產品展售會，邀請不同縣市擺攤，共計31攤參與展售，現場集結各地特色農特產品，像是新北青農聯誼會長盧苡甄的有機蔬菜、宜蘭縣蘇澳區漁會蝦乖乖、台中市新社區農會香菇餅乾等，盛況空前。
新北市農會理事長林讚枝表示，推廣農特產品是農會的任務，這次活動規劃農特產品展售區，給各地農產一個發光發熱的舞台，「真情食品館」也配合市府「美味農業得來速」政策，以線上商城行銷全台農漁特產品。
侯友宜表示，市府與各級農會合作開發農產加工商品、提升農產價值，並建立消費者信賴的健康農產品牌、打造友善從農環境，未來市府將持續推動各項農業政策，照顧市民身心及環境健康。
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