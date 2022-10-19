泡水車仍沒道歉 柯文哲：財產受損還是要表達同理心

台北市長柯文哲周日颱風天到中台灣輔選，因台北市陸續傳災情被罵翻，柯文哲今天晚間接受「朱學恒的阿宅萬事通事務所」主持人朱學恒專訪，民眾黨支持者在網路留言，要柯文哲為了無黨籍參選人黃珊珊選情向民眾道歉。柯文哲表示，「好啦、好啦，不過有人(財產)受損，還是要表達一個同理心，不過重來一遍，我們水門還是要關，變成納利就慘了。」

對於周日強降雨，台北市多處有淹水坍塌災情，遭外界質疑，柯文哲在中台灣輔選，沒有在台北市防災，台北市SOP失靈、關水門通知太慢等質疑，柯文哲說，其實這樣，對他來講，也是市長的工作做完，才去做黨主席工作，所以沒有花太多時間去管他們，朱學恒問，那秘書長謝立功在幹嘛？柯回，他就差不多做那樣，主持人直接回，那就是沒有做太好，柯僅是狂笑。

主持人朱學恒說，有民眾黨的支持者要柯文哲以退為進，應該道歉，可能會以為在作秀，但還是要演給人家看，向宋伯伯多會演，應該窩心演一下，至少因有50個家庭少一台車。柯文哲說，老實講，好啦好啦，不過有人(財產)受損要表達一個同理心，不過重來一遍，水門還是要關，不關就變成納利颱風的下場了。

柯也透露，北市府今天還繼續開會檢討，整理反省報告，發簡訊應該還是要有回饋系統，收到請按一，確認如果發簡訊15分鐘沒有收到，就要開語音追蹤，如果簡訊沒有回傳收到，就要繼續追蹤。

柯說，救災SOP還可以再提升，甚至今天開會，還有同仁說「報告市長，那個地方已經墊高80公分」，可能還是墊得不夠高；今天還有人開會說，那個地方不適合停車，乾脆將整個停車場廢掉？還有很多要改進的，出問題還是要分析，所以已經下令局處一周內搜集題目，確認後擬定解決方案，再送到市長室會議討論。

柯說，出事也不是壞事，其他縣市都是處理新聞不是處理問題，面對問題是解決問題的第一步，以錢櫃事件為例，這件事情以後，我們的防災系統會更好。主持人也問柯，任期沒剩下多久？柯說，一定會工作後最後一天，還有那處堤外停車場要廢掉不要停車？柯說，沒有啦，那是他們在講，讓水利處、停管處將報告先送上來。