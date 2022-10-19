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盼青年在新北落地深根 新北推青年保險、增設5處基地

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議，認為要傾聽青年聲音，也要讓他們落實公共議題，像是18歲公民權等，從小養成民主價值和典範。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議，認為要傾聽青年聲音，也要讓他們落實公共議題，像是18歲公民權等，從小養成民主價值和典範。記者劉懿萱／攝影

新北市府今年一月成立青年局推動青年政策，包括增設青年基地、青年保險等。新北市長侯友宜說，要傾聽青年聲音，也要讓他們落實公共議題，像是18歲公民權等，從小養成民主價值和典範，青年局除與各局處合作外，也透過青年培力、協助創業等，讓青年人能夠在新北市能夠定居下來。

青年局長錢念群今日在市政會議專案報告，新北市除目前5處青年基地，接下來新店寶高、新店斯馨段將再啟用2處，明年還會新增土城員和段、土城城林段及中和安邦段3處育成中心。未來將結合雙北地區26所大學育成中心創業資源，促進產官學合作，提供更多創業資源，讓青年創業更上手。

此外，針對新北市求職新鮮人推出「青年，好險有你」申辦計畫，開放社會新鮮人意外險申請，且名額不限，在10月31日前投保且完成核保者，就有機會抽SWITCH、AirPods、500元超商禮券等超過200個好禮。

侯友宜說，青年局目前成立近10個月，看到青年局一步一腳印，除跟各局處合作以外，在青年培力、青年創業上，不斷透過青創小聚跟他們參與及分享，更重要的是很多青年座談會，了解這些高中職以及大專院校的學生們，他在創業的過程當中，需要哪些的方向給予協助；同時開設多元職涯培力課程，協助青年職涯定向並減少職涯探索的迷惘。

侯友宜表示，青年局與勞工局、教育局及社會局合作，讓青年在新北市能夠定居下來，且既然要傾聽青年聲音，也要讓他們落實公共議題，像是18歲公民權等，從小養成民主價值和典範，未來的民主才能由他們來守護。

新北市府今年一月成立青年局推動青年政策，包括增設青年基地、青年保險等。圖／新北青年局提供
新北市府今年一月成立青年局推動青年政策，包括增設青年基地、青年保險等。圖／新北青年局提供

青年 新北市長 創業

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