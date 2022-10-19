快訊

明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭控北市災情人在度假 陳智菡：公務行程全程聯繫工作

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員簡舒培指控北市府發言人陳智菡、副發言人魏文元等，災情發生時正在外縣市度假，陳智菡今天表示，指議員所稱外縣市度假，是市府指派公務行程。圖／引用自陳智菡臉書
民進黨議員簡舒培指控北市府發言人陳智菡、副發言人魏文元等，災情發生時正在外縣市度假，陳智菡今天表示，指議員所稱外縣市度假，是市府指派公務行程。圖／引用自陳智菡臉書

雙北周日強降雨多處發生災情，民進黨北市議員簡舒培指控北市府發言人陳智菡、副發言人魏文元等，當時正在外縣市度假，怒批「要這麼多發言人幹嘛」，陳智菡今天反嗆簡舒培的指控，表示議員所稱外縣市度假為市府指派公務行程，且當天與魏文元不斷雙頭聯繫局處及媒體訊息發布，持續都在工作。

陳智菡更反批議員的指控「要有良心」，勿為選舉操作而不擇手段、罔顧事實。

陳智菡表示，16及17日為台北市議會活動，市府指派她及魏文元出席，此為「公務行程」，且在執行完任務後隨即提前北返。

陳智菡反批簡舒培，「對某些人而言，人性都沒有了，事實又有什麼重要呢？」表示有些人明知事情真相，卻仍執意帶風向，此操弄風向與仇恨值作法，不是合理監督，而是抹黑以入人於罪，為打擊柯市府而無所不用其極。

陳智菡 簡舒培 議員

延伸閱讀

簡舒培痛批柯市府SOP掉漆：要民眾6分鐘飛奔救車

影／綠營批北市府冷血 簡舒培：沒道歉 轉移焦點

柯文哲籲國民自我負責 陳時中競總：11月26日投票展現

百齡橋堤外車輛泡水 簡舒培批柯文哲「次元刀」切割

相關新聞

比1.0還搶手！熊好券2.0已破百萬人 饗購券市集券最熱門

台北熊好券2.0昨天開放登記，首24小時已有近百萬人登記，截至今天下午3時止，登記人數衝破百萬人，達100萬2982人，...

影／台北溫泉季27日開跑 50店家聯合推出消費優惠及好禮

天氣轉涼，台北溫泉季將於10月27日登場，今年活動以「泉新北投 露宿野遊」為主題，要迎接疫後復甦及新型態的旅遊市場，活動...

注意！北市20處易肇事路口設置科技執法 年底啟用執法

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能...

瑞芳金瓜石常缺水居民困擾 地方盼設蓄水池

今年8月因為瑞芳區近兩個月沒有下雨，水情吃緊，金瓜石地區又位於自來水管線的末端，供水量不足，所以銅山里長陳嶽生還協調水車派送水源，讓居民很困擾，今(19)日立委賴品妤服務處等單位會勘，討論設置自來水蓄水池的可能性。

汐止新福宮發放助學金 406位弱勢學童受惠

社會上處處有溫暖，汐止區新福宮和建設公司一起做愛心幫助弱勢學童，準備了獎助學金及意麵禮盒，到汐止的各國小以及家扶中心，共計有406位學童受惠，希望小朋友都能夠感受到大人們暖暖的心意，用功讀書，未來有能力也能幫助別人。

關懷獨居老人 雙溪7里獲扶輪社贈共餐經費

雙溪區位處偏鄉，年輕人多外出工作，為了讓長輩們能多出門走走，與老朋友互動，雙溪區各據點長期舉辦共餐活動，台北天熙扶輪社得知後，今(19)日到牡丹里中正社區舉辦共餐經費捐贈儀式，捐贈10萬5千元給雙溪區的7個里，響應地方共餐活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。