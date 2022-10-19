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遭控北市災情人在度假 陳智菡：公務行程全程聯繫工作
雙北周日強降雨多處發生災情，民進黨北市議員簡舒培指控北市府發言人陳智菡、副發言人魏文元等，當時正在外縣市度假，怒批「要這麼多發言人幹嘛」，陳智菡今天反嗆簡舒培的指控，表示議員所稱外縣市度假為市府指派公務行程，且當天與魏文元不斷雙頭聯繫局處及媒體訊息發布，持續都在工作。
陳智菡更反批議員的指控「要有良心」，勿為選舉操作而不擇手段、罔顧事實。
陳智菡表示，16及17日為台北市議會活動，市府指派她及魏文元出席，此為「公務行程」，且在執行完任務後隨即提前北返。
陳智菡反批簡舒培，「對某些人而言，人性都沒有了，事實又有什麼重要呢？」表示有些人明知事情真相，卻仍執意帶風向，此操弄風向與仇恨值作法，不是合理監督，而是抹黑以入人於罪，為打擊柯市府而無所不用其極。
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