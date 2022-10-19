新北第9期疫苗今起預約 加開7處次世代疫苗接種站

疫情持續延燒，台灣每日確診數約4萬人。新北市衛生局今起至10月21日，每日上午9時至晚上8時開放第9期疫苗接種預約，並加開7處中大型接種站，呼籲民眾盡快預約接種，提升保護力。

衛生局表示，接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至3劑、18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑、6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

接種地點則有包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務。此外，新北市再加開7處中大型接種站，提供18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑疫苗施打，地點在五股公民會館（御史路1巷59號）、新莊四維活動中心（四維路186巷2號）、鶯歌南靖市民活動中心（文化路395號）、樹林停七活動中心（復興路202號）、汐止厚德活動中心（樟樹一路137巷26號2樓）、三峽長青市民活動中心（中山路69號）、新莊宏匯廣場（新北大道四段3號）。

衛生局提醒，民眾預約可至新北市COVID-19疫苗接種預約（https://vacbooking.ntpc.gov.tw），且外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診持續上升，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。