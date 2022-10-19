北市景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門開啟

台北市水利處表示，尼莎颱風影響降低，景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門（育英、溪洲、萬芳、貴陽、玉泉、國順、敦煌）已於今天下午3時陸續開啟。

北市水利處新聞稿表示，景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門（育英、溪洲、萬芳、貴陽、玉泉、國順、敦煌），19日下午3時陸續開啟（僅開放防汛道路及自行車道）；另基隆河部分經貿、成功、南港、饒河、五分、長壽及成美疏散門及自行車道仍將暫時封閉。

水利處表示，前述路段及周邊場地設施加緊清洗中，完成清洗且確認通行無安全疑慮後，將陸續開放，以疏解市區交通，請民眾於疏散門及越堤道開啟前，不要進入河濱公園活動。

此外，基隆河百齡左岸（大龍抽水站旁、社正路及風箏公園等處）及百齡右岸（劍潭抽水站及大南路等處）越堤坡道管制門（僅開放防汛道路）已於17日晚間8時開啟；美堤河濱公園及彩虹河濱公園越堤坡道管制門（僅開放防汛道路）已於18日下午2時開啟。