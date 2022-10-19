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安坑輕軌沿線打造亮點 安和景觀公園「企鵝樂園」開幕

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」。圖／新店區公所提供

新北新店安坑輕軌通車在即，新店區公所在陽光運動公園（K7）站旁的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，不只有主題式的各種遊具，也兼顧長者體健設施，園區活潑童趣的氛圍也成為安坑輕軌沿線亮點。

安和景觀公園近期做改善工程，打造全新特色遊戲場「企鵝樂園」今啟用，園內有隻6.7米高的大企鵝，圓滾滾的造型十分吸睛，園內除企鵝造型溜滑梯，還有冰山爬架滑梯、海豹搖搖馬及流冰地墊等設計巧思，如同冰天雪地的極地風格，打造充滿幻想及童趣風貌的遊戲空間。

新店區長朱思戎表示，安和景觀公園周邊住宅林立，使用民眾甚多，園內設施經多年使用已老舊或不敷使用需求；感謝市議員金中玉、里長劉淑美及在地居民的地方經驗分享，讓「企鵝樂園」增添更豐富的遊戲元素，貼近周邊居民的使用需求，更打造安坑輕軌沿線及地區特色亮點。

新店區公所指出，此次安和景觀公園除特色主題遊戲場外，一併改善了木棧道通行空間與鋪面，並打造追風草原供民眾休憩使用，加上入口各種造型的企鵝意象，為原本老舊無特色的公園綠地，注入活潑童趣的氛圍。此外，園內也增設多組體健設施，提供長者不同類型的體能訓練。

新北景觀處表示，新北市於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求；110年起加入「老舊公園更新計畫」，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。

新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，今啟用吸引不少孩童同樂。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，今啟用吸引不少孩童同樂。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」今啟用，區長朱思戎致詞。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」今啟用，區長朱思戎致詞。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，園內有主題造型溜滑梯。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，園內有主題造型溜滑梯。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，今啟用吸引不少孩童同樂。圖／新店區公所提供
新店區公所在安坑的安和景觀公園打造特色遊戲場「企鵝樂園」，今啟用吸引不少孩童同樂。圖／新店區公所提供

企鵝 安坑輕軌

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