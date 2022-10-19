瑞芳金瓜石常缺水居民困擾 地方盼設蓄水池

今年8月因為瑞芳區近兩個月沒有下雨，水情吃緊，金瓜石地區又位於自來水管線的末端，供水量不足，所以銅山里長陳嶽生還協調水車派送水源，讓居民很困擾，今(19)日立委賴品妤服務處等單位會勘，討論設置自來水蓄水池的可能性。

氣候變遷影響，金瓜石地區又位處高處，為解決民眾的缺水問題，會勘後確認設置蓄水處的土地屬於台電，後續將由立委賴品妤服務處協助用地的取得，並由自來水公司進行規劃，設置一處大型蓄水池。

銅山里長陳嶽生表示，因為銅山里是在自來水管線的末端，現在氣候又常缺水，若是停水後恢復供水，光是水送到這裡來都要7、8個小時，有時候水還沒送到，又停水了，所以希望能設置一處蓄水池，讓停水的時候還有水可以用。

立法委員賴品妤服務處主任賴錫聰表示，銅山里是管線末端，常常出現缺水的情況，所以會要求自來水公司設置蓄水池，也會協助取得用地，解決民眾的缺水問題。

後續設置蓄水池的經費將由自來水公司進行籌措，若是經費有困難，立委賴品妤服務處也將請水利署協助，期盼透過蓄水池的設置，有效改善銅山里的缺水問題。