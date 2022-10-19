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汐止新福宮發放助學金 406位弱勢學童受惠

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新福宮和建設公司捐贈獎助學金及意麵禮盒，共計有406位弱勢學童受惠。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新福宮和建設公司捐贈獎助學金及意麵禮盒，共計有406位弱勢學童受惠。 圖／觀天下有線電視提供

社會上處處有溫暖，汐止區新福宮和建設公司一起做愛心幫助弱勢學童，準備了獎助學金及意麵禮盒，到汐止的各國小以及家扶中心，共計有406位學童受惠，希望小朋友都能夠感受到大人們暖暖的心意，用功讀書，未來有能力也能幫助別人。

新福宮主委陶威中指出，非常開心能代表新福宮和百神建設公司到汐止8間國小加汐止家扶中心共計406位學童，致贈獎助學金、以及台南鹽水的意麵禮盒，期勉小朋友在人生路途上、學業上更加精進更加努力，未來有能力也能幫助有需要的人，讓善循環。

汐止區副區長林明玲表示，非常感謝橋東里的新福宮及建設公司一起準備了物資還有四百多份的紅包給有需要的小朋友，讓他們感受到社會滿滿的溫暖。

為了感謝廟方及建設公司的愛心，學校也準備了感謝狀表示感謝，當天一行人是前往了汐止國小、崇德國小、長安國小、秀峰國小等學校，這次共計汐止區8所國小再加上汐止家扶中心，共發送406位學童獎助學金，這也讓小朋友很感謝，也說以後會好好讀書，再幫助需要幫助的人。

汐止 家扶中心 愛心

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