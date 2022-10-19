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關懷獨居老人 雙溪7里獲扶輪社贈共餐經費

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
台北天熙扶輪社到牡丹里中正社區舉辦共餐經費捐贈儀式，捐贈10萬5千元給雙溪區的7個里，響應地方共餐活動。 圖／觀天下有線電視提供
台北天熙扶輪社到牡丹里中正社區舉辦共餐經費捐贈儀式，捐贈10萬5千元給雙溪區的7個里，響應地方共餐活動。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區位處偏鄉，年輕人多外出工作，為了讓長輩們能多出門走走，與老朋友互動，雙溪區各據點長期舉辦共餐活動，台北天熙扶輪社得知後，今(19)日到牡丹里中正社區舉辦共餐經費捐贈儀式，捐贈10萬5千元給雙溪區的7個里，響應地方共餐活動。

台北天熙扶輪社社長劉恒逸本身就是雙溪子弟，多年來一直心繫故鄉， 2年前母親過世，為了替故鄉做一點事，得知雙溪的共餐活動，覺得是很有意義的活動，在全體社友及各友社的支持下，回到故鄉捐贈共餐經費。

台北天熙扶輪社社長劉恒逸表示，心中一直想說回到雙溪做些服務，覺得跟長輩們共餐是很有意義的活動，雖然長輩年紀大了，但是子女應該記得小時候長輩們的照顧，共餐只是一個形式，最重要的是對長輩的陪伴。

牡丹里長連隆盛表示，受疫情影響，共餐活動停辦了大約7個月，今天開始恢復共餐，非常感謝天熙扶輪社特地前來贊助共餐經費，希望疫情能夠平息，讓共餐活動持續下去。

年輕人在外為事業打拼，有空閒希望能多回鄉陪伴家中的長輩，並且為家鄉一起出力服務，也期望透過天熙扶輪社的捐贈起到拋磚引玉的效果，讓更多人一起關懷偏鄉長者。

雙溪區 疫情 偏鄉

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