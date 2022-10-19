淡水農會綠色照顧站揭牌 讓長輩吃得好活得健康

淡水區農會配合農委會綠色照顧計劃，舉辦綠色照顧站揭牌儀式，同時也展現幸福農村的成果展，計畫推動三大核心理念為「綠飲食」、「綠療育」、「綠照顧」，透過送餐、共食、手作、跳舞等療育活動，讓農村長輩都能吃得飽、吃得好，活得健康快樂。

淡水農會總幹事高忠表示，透過農會所舉辦的活動，讓長者有許多活動空間，而今年淡水農會就開辦了4組的綠色照顧站，包括了農會大樓本身有2處，以及義山里、忠寮里都有設置，所照顧的長者成員超過百人，透過農會家政班，以及農會無毒農產食材，料理綠色健康餐點，創造最核心的「綠飲食」重要價值。

另外，在除了為長者打造綠飲食共餐之外，還需要綠照顧，透過農會配合的農場或是在農會大樓頂樓所打造的空中花園，帶著長者來到農場種植綠色蔬菜，讓長者長期與自然接觸，透過照顧種植採收讓長者有更富豐的都市農村生活，達到綠色療育的效果，也從中獲得舒壓與栽種樂趣，讓銀髮長者，有自尊有自信的在地老化。