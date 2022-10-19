三芝海景咖啡廳用料不手軟 獲新北美食名店

新北市經發局的新北嚴選活動，經過網路票選以及評審評選，兩階段後成果出爐，三芝區淺水灣開店僅一年多的童話海景咖啡廳，老闆料理下料不手軟，這也是受到評審青睞的原因，榮獲新北美食名店殊榮。

老闆呆寶說，參加這個活動最大的收穫不只是讓店家被看見，還藉由專業評審的評選，學到了很多，每一樣都是讓店面進步的動力。

榮獲美食名店的咖啡廳，老闆料理下料不手軟，這也是受到評審青睞的原因，甚至評審到了頒獎典禮現場都還念念不忘，這家咖啡廳的漢堡裡有軟殼蟹創意，還有披薩好滋味與表面滿滿起司，如此的印象深刻，也讓老闆感到過去一切努力都值得了。

咖啡廳業者呆寶說，店裡最大特色除了有如童話般的海景咖啡廳，還有視覺震驚的美食，不過好的環境與料理都準備好，在開業初期卻碰上疫情最嚴峻的時刻，受到業績重創的考驗，好在這次獲得了新北市府的新北美食名店肯定，對於開業僅有一年多，卻碰上好幾波疫情衝擊的店家而言，無疑是最大的鼓舞與支撐下去的動力，也希望透過這項殊榮，能夠讓店裡的創意與美味料理，被更多人給品嚐到。