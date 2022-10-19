閒置空間活化 金山六股里田間小路變美麗

金山區六股里是農作大里，有不少田間的閒置空間，因長期沒有維護，導致垃圾堆積形成髒亂點，在環保局與里長鐘鼎平活化下，不少閒置空間都成了綠地，近來還新增一處福潭宮旁的花圃與路邊空地，讓田間小路變得更整潔美麗。

六股里長鐘鼎平說，挑選金山最有名的杜鵑花種植，讓活化閒置空間之餘，還可以發展地方特色，此外閒置空間可不只是活化就好，每年為綠化植裁除草、維護也是相當重要的課題，還有活動中心前的台灣百合復育地，也感謝有志工一起定期維護管理，才能看起來明亮整潔。

此外在下六股28號許氏舊宅前的閒置土地，原本髒亂不堪、垃圾堆積，甚至還曾引發火災，在去年的整理活化後，今年綠美化的植栽都長的相當好，還開了許多花，宛如田間小徑邊的小花園，里長期待透過閒置空間的活化，成為社區的示範點，鼓勵大家發揮農村再生精神，活化土地，讓住家的居住品質變得更好。