快訊

明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

影／撞擊畫面曝光！娃娃車疑未禮讓直行車 失控大拐彎撞店家

閒置空間活化 金山六股里田間小路變美麗

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里在環保局與里長鐘鼎平活化下，閒置空間都成了綠地，讓田間小路變得更整潔美麗。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里在環保局與里長鐘鼎平活化下，閒置空間都成了綠地，讓田間小路變得更整潔美麗。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里是農作大里，有不少田間的閒置空間，因長期沒有維護，導致垃圾堆積形成髒亂點，在環保局與里長鐘鼎平活化下，不少閒置空間都成了綠地，近來還新增一處福潭宮旁的花圃與路邊空地，讓田間小路變得更整潔美麗。

六股里長鐘鼎平說，挑選金山最有名的杜鵑花種植，讓活化閒置空間之餘，還可以發展地方特色，此外閒置空間可不只是活化就好，每年為綠化植裁除草、維護也是相當重要的課題，還有活動中心前的台灣百合復育地，也感謝有志工一起定期維護管理，才能看起來明亮整潔。

此外在下六股28號許氏舊宅前的閒置土地，原本髒亂不堪、垃圾堆積，甚至還曾引發火災，在去年的整理活化後，今年綠美化的植栽都長的相當好，還開了許多花，宛如田間小徑邊的小花園，里長期待透過閒置空間的活化，成為社區的示範點，鼓勵大家發揮農村再生精神，活化土地，讓住家的居住品質變得更好。

金山 杜鵑花 綠美化

延伸閱讀

德翔貨輪油污事件遭漁會求償 二審逆轉判免賠

歌手吳汶芳拍片體驗中角灣衝浪 離城市最近的衝浪天堂

金山六股里三水圳修復 引水灌溉更順暢

友善通行環境 金山磺清路人行道「心」亮相

相關新聞

比1.0還搶手！熊好券2.0已破百萬人 饗購券市集券最熱門

台北熊好券2.0昨天開放登記，首24小時已有近百萬人登記，截至今天下午3時止，登記人數衝破百萬人，達100萬2982人，...

影／台北溫泉季27日開跑 50店家聯合推出消費優惠及好禮

天氣轉涼，台北溫泉季將於10月27日登場，今年活動以「泉新北投 露宿野遊」為主題，要迎接疫後復甦及新型態的旅遊市場，活動...

注意！北市20處易肇事路口設置科技執法 年底啟用執法

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局今年1月3日在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能...

汐止新福宮發放助學金 406位弱勢學童受惠

社會上處處有溫暖，汐止區新福宮和建設公司一起做愛心幫助弱勢學童，準備了獎助學金及意麵禮盒，到汐止的各國小以及家扶中心，共計有406位學童受惠，希望小朋友都能夠感受到大人們暖暖的心意，用功讀書，未來有能力也能幫助別人。

關懷獨居老人 雙溪7里獲扶輪社贈共餐經費

雙溪區位處偏鄉，年輕人多外出工作，為了讓長輩們能多出門走走，與老朋友互動，雙溪區各據點長期舉辦共餐活動，台北天熙扶輪社得知後，今(19)日到牡丹里中正社區舉辦共餐經費捐贈儀式，捐贈10萬5千元給雙溪區的7個里，響應地方共餐活動。

淡水農會綠色照顧站揭牌 讓長輩吃得好活得健康

淡水區農會配合農委會綠色照顧計劃，舉辦綠色照顧站揭牌儀式，同時也展現幸福農村的成果展，計畫推動三大核心理念為「綠飲食」、「綠療育」、「綠照顧」，透過送餐、共食、手作、跳舞等療育活動，讓農村長輩都能吃得飽、吃得好，活得健康快樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。